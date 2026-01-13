Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jordi Saura i Jaume Nonell aporten cent motius per estimar la sardana

Junts han escrit un llibre que explora aquesta dansa des de diferents perspectives i que van presentar la setmana passada a la biblioteca de Figueres

Jordi Saura i Jaume Nonell amb Alfons Gumbau, durant la presentació a Figueres.

Redacció

Figueres

Jordi Saura i Jaume Nonell són grans coneixedors del món de la sardana i, per damunt de tot, l’estimen. Això els ha dut a sumar esforços i fer el llibre 100 motius per estimar la sardana (Cossetània) que divendres passat van presentar, amb la complicitat d’Alfons Gumbau, a la biblioteca de Figueres. Durant l’acte van desgranar alguns dels aspectes que exploren en el llibre dividit en cent capítols sense defugir ni estereotips ni mites, però aportant el seu punt de vista i fent-se ressò de noves aportacions. «El llibre pretén exposar de manera amena i entretinguda el món de la sardana en les facetes de dansa i música, així com la riquesa del seu teixit associatiu, la seva història i el seu significat dins el context de la cultura catalana», asseguren els autors a la introducció del volum dividit en cinc apartats que permeten seguir des dels aspectes més bàsics, com són els coreogràfics i musicals o els instruments de cobla fins al vessant social o la presència de la sardana en àmbits com la literatura, el cinema o la ràdio.

