Novetat editorial
Jordi Saura i Jaume Nonell aporten cent motius per estimar la sardana
Junts han escrit un llibre que explora aquesta dansa des de diferents perspectives i que van presentar la setmana passada a la biblioteca de Figueres
Jordi Saura i Jaume Nonell són grans coneixedors del món de la sardana i, per damunt de tot, l’estimen. Això els ha dut a sumar esforços i fer el llibre 100 motius per estimar la sardana (Cossetània) que divendres passat van presentar, amb la complicitat d’Alfons Gumbau, a la biblioteca de Figueres. Durant l’acte van desgranar alguns dels aspectes que exploren en el llibre dividit en cent capítols sense defugir ni estereotips ni mites, però aportant el seu punt de vista i fent-se ressò de noves aportacions. «El llibre pretén exposar de manera amena i entretinguda el món de la sardana en les facetes de dansa i música, així com la riquesa del seu teixit associatiu, la seva història i el seu significat dins el context de la cultura catalana», asseguren els autors a la introducció del volum dividit en cinc apartats que permeten seguir des dels aspectes més bàsics, com són els coreogràfics i musicals o els instruments de cobla fins al vessant social o la presència de la sardana en àmbits com la literatura, el cinema o la ràdio.
- Atracaments a Figueres
- Els pagesos de l'Empordà aixequen el tall a l'AP-7 després de cinc dies amb l'autopista bloquejada
- Roben un cotxe a Saragossa, xoquen amb una autocaravana a Capmany i el conductor dona positiu en drogues
- La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
- La Guàrdia Civil avisa: aquesta maniobra a les rotondes et pot costar 500 euros i 6 punts del carnet de conduir
- L’Alt Empordà, epicentre del malestar de la pagesia catalana
- Ens ha deixat l'empordanès Pepitu Gifre, a l'edat de 105 anys, un dels darrers soldats de la Lleva del Biberó
- Primer temps a l’Institut Ramon Muntaner de Figueres: professor, director