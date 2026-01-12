Llibre
La neboda del missioner empordanès Joan Alsina immortalitza el seu llegat en un llibre: “Mentre la gent parli d’ell, no morirà”
Núria Serra Alsina ha escrit un viatge emocional a Xile per descobrir i homenatjar la vida del seu oncle, que va ser assassinat durant la dictadura de Pinochet
A través del La sendera del cor daurat. Joan Alsina: la teva neboda et porta al cor, l'autora combina memòria familiar, experiències personals i testimonis recollits per mantenir l’herència d’un home compromès amb la justícia i la solidaritat
"Mentre es continuï parlant, ell no mor", confessa Núria Serra Alsina quan parla del seu oncle, Joan Alsina Hurtós. Aquestes paraules són el cor del seu últim projecte literari, La sendera del cor daurat. Joan Alsina: la teva neboda et porta al cor, publicat per Editorial Círculo Rojo. Una obra que no és una biografia, sinó la crònica d’un viatge emocional i físic que la connecta amb la memòria familiar i amb la història viva de Xile. "El llibre honora família i el meu llinatge, representa una satisfacció personal i familiar. Xile i Catalunya estan units per sempre per a mi", explica l’autora, visiblement emocionada.
Joan Alsina Hurtós va ser un missioner català compromès amb la justícia social, dedicat a la cura dels més vulnerables i a la construcció d’una vida digna per a tots. Va treballar en hospitals i comunitats de Xile, implicant-se amb persones i causes que defensava amb valentia. Durant la dictadura de Pinochet, la seva vida va ser tràgicament interrompuda: va ser assassinat, deixant un llegat de compromís i solidaritat que ha marcat la seva família i la memòria col·lectiva. Tot i no haver-lo conegut personalment, la Núria sent que la seva vida i el seu exemple l’han guiat i l’han inspirat a perseguir els seus propis somnis.
Núria Serra Alsina va néixer a Castelló d’Empúries el 24 de febrer del 1980, i des de molt jove portava dins seu una llavor que sabia que algun dia havia de fer créixer: conèixer la figura del seu oncle i comprendre el llegat que havia deixat. "Per a mi és un objectiu complert. Portava la llavor a dins i l’he materialitzat amb aquests dos llibres", explica amb emoció. Aquest projecte ha estat per a ella un viatge de satisfacció i dolor, cru com la vida mateixa, on ha pogut explorar els vincles familiars, la memòria i el seu propi creixement personal.
Els llibres, publicats en català i espanyol amb xilenismes, comencen amb un moment molt íntim: el seu naixement. La primera pàgina situa el lector en la nit freda del poble, amb el soroll dels animals, el batec de la vida quotidiana i la contemplació del cel estrellat.
A partir d’aquest punt inicial, Núria ens porta a Xile, on va viatjar en dues ocasions: una sola i per segon cop amb la seva mare, per visitar llocs emblemàtics relacionats amb la vida del seu oncle: San Bernardo, San Antonio, Santiago, Villa Grimaldi, l’Estadio Nacional, l'Hospital Claudio Vicuña i altres espais de memòria i treball social. "M’he trobat amb gent que continua parlant-me d’ell, i això és mantenir-lo viu", diu, recordant amb emoció la proximitat i l’afecte de les persones que el van conèixer.
Un viatge interior
El llibre recull també testimonis de Bernadita Hernández, que la va acollir a casa seva i la va acompanyar en el procés, i d’altres persones que van acompanyar Joan Alsina en la seva vida missionera, així com pròlegs de la seva mare, de la seva germana i d’una amiga que la va guiar i orientar en tot el procés. L’autora empordanesa remarca que "cada paraula que està escrita aquí, que dona testimoni, està feta amb molta consciència, i és una satisfacció per a mi haver arribat fins aquí. Era com una quimera, però ara és un fet.".
El procés d’escriptura va ser també un viatge interior: els llibres són una continuació del seu primer diari de Viatge al centre de la Tribu i Viaja, Confía i Sigue tu corazón, convertits en les seves primeres obres. Durant el confinament, l’escriptora va decidir transcriure i donar forma a aquests diaris, i més tard va escriure el relat del seu oncle en català, per poder expressar-se completament com a filòloga i defensora de la llengua. "Per a mi és un fill. L’he escrit amb tota l’emoció i la consciència del que representa per a mi i per a la meva família", narra.
A més de l’escriptura, Núria Serra ha gestionat personalment la difusió i les presentacions del llibre en biblioteques i llibreries de Catalunya, a Castelló d’Empúries, Llançà i Barcelona, entre altres poblacions. "Quan el llibre va sortir, era com… hi ha amor, hi ha reconeixement, hi ha visió", afirma, remarcant la importància de compartir la memòria del seu oncle amb la comunitat i el públic lector.
Amb aquestes publicacions, Núria Serra Alsina uneix Catalunya i Xile, passat i present, memòria i vida, convidant els lectors a reflexionar sobre la dignitat, la justícia, el compromís i l’amor familiar, tot present en cada una de les pàgines.
Amb una veu pròxima, honesta i plena d’humanitat, construeix un relat que parla de l’amor incondicional per la família, de la necessitat de recordar per sanar, i del valor de seguir el cor, malgrat la por o la incertesa. Una obra que emociona, inspira i convida a la reflexió. Cada pàgina, diu l’autora, és un homenatge a Joan Alsina i a tots aquells que lluiten per un món més humà. El llibre es poden trobar a les llibreries i llibreries empordaneses.
