Art
Notre-Dame entre coralls: l’univers submarí de l'artista de Roses Boris Mörker arriba a París, del 16 al 18 de gener
El reconegut artista de còmic-art participarà en el Festival de Fotografia i Vídeo Subaquàtic de Mennecy
Chiqui Martí protagonitza la proposta artística i de moda amb una creació solidària i una actuació en directe de pole dance dins el Festival
L’artista de còmic-art Boris Mörker participarà els dies 16, 17 i 18 de gener en el Festival de Fotografia i Vídeo Subaquàtic de Mennecy, a prop de París, amb una exposició que fa el salt internacional després d’estrenar-se a Roses en suport de l’associació Tramuntanets.
El festival és annex al Saló de Busseig de París, un dels esdeveniments més importants i antics del sector a escala mundial. És el primer gran saló de l’any, on es presenten les principals novetats que posteriorment es mostraran en altres salons de busseig i nàutica d’arreu del món.
París sota el mar
Per a aquesta ocasió, Mörker ha creat expressament una sèrie de dibuixos titulada «París sota el mar», en què edificis icònics com Notre-Dame, la Torre Eiffel o l’Arc de Triomf apareixen reinterpretats com si fossin esculls de coral submergits. L’obra combina imaginació, consciència mediambiental i una estètica poderosa vinculada al món submarí.
L’exposició està centrada en el personatge Lou-Lou Fanguette, una caçadora de monstres marins inspirada en la reconeguda artista Chiqui Martí, pionera del Strip-Art i del Pole Dance televisiu a Europa.
Moda, art i identitat
Coincidint amb el fet que París és la capital mundial de la moda, Lou-Lou Fanguette llueix vestits victorians amb corseteria dissenyats per la modista barcelonina Bibian Blue, especialitzada en vestits de núvia i corseteria des de fa més de 25 anys, amb una trajectòria consolidada treballant per a actrius, artistes i cantants en festivals i passarel·les.
Com a complement, Chiqui Martí portarà durant el festival uns botins exclusius de la marca ANGARI, confeccionats a mida especialment per a ella i pintats a mà pel mateix Boris Mörker, reforçant la fusió entre moda, art i performance.
Chiqui Martí acompanyarà personalment l’exposició durant tot el cap de setmana del Festival de Fotografia i Vídeo Subaquàtic de Mennecy com a artista de referència del Strip-Art. A més de la seva presència artística com a cosplayer del personatge Lou-Lou Fanguette, Martí oferirà un show especial de pole dance el dissabte a la nit, integrat dins la programació del festival, reforçant el caràcter performatiu i interdisciplinari del projecte.
Art amb compromís social
Segons Mörker, «l’art també pot ser una eina poderosa de transformació i solidaritat». Després de passar per diversos espais expositius, el projecte arriba ara a l’escena internacional, consolidant una proposta artística que uneix creativitat, consciència social i col·laboració entre disciplines.
L’exposició reafirma així l’aliança entre art contemporani, món submarí i compromís social, situant el talent local en un dels aparadors culturals més rellevants d’Europa.
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- Desapareix una dona de 78 anys a Roses
- Veïns de l'Alt s'afegeixen a la protesta pagesa a l'AP-7 a Pontós
- Els pagesos tallen l'N-II a l'Alt també als cotxes i reclamen una trucada del conseller Ordeig
- L'Ajuntament de Figueres assegura que 'evitarà els problemes de Girona' amb el nou servei de neteja
- Ethèric, el vi de l'Empordà que explica una història i ha guanyat un premi per la seva etiqueta 'etèrica
- Comencen a enderrocar la històrica casa del pintor Ramis de l'Escala
- Màxima crescuda de reserves d'aigua al pantà de Darnius-Boadella