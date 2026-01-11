Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Notre-Dame entre coralls: l’univers submarí de l'artista de Roses Boris Mörker arriba a París, del 16 al 18 de gener

El reconegut artista de còmic-art participarà en el Festival de Fotografia i Vídeo Subaquàtic de Mennecy

Chiqui Martí protagonitza la proposta artística i de moda amb una creació solidària i una actuació en directe de pole dance dins el Festival

Boris Mörker i l'artista Chiqui Martí amb una de els obres que es veuran a París

Boris Mörker i l'artista Chiqui Martí amb una de els obres que es veuran a París / Empordà

Sònia Fuentes

Sònia Fuentes

Roses

L’artista de còmic-art Boris Mörker participarà els dies 16, 17 i 18 de gener en el Festival de Fotografia i Vídeo Subaquàtic de Mennecy, a prop de París, amb una exposició que fa el salt internacional després d’estrenar-se a Roses en suport de l’associació Tramuntanets.

El festival és annex al Saló de Busseig de París, un dels esdeveniments més importants i antics del sector a escala mundial. És el primer gran saló de l’any, on es presenten les principals novetats que posteriorment es mostraran en altres salons de busseig i nàutica d’arreu del món.

París sota el mar

Per a aquesta ocasió, Mörker ha creat expressament una sèrie de dibuixos titulada «París sota el mar», en què edificis icònics com Notre-Dame, la Torre Eiffel o l’Arc de Triomf apareixen reinterpretats com si fossin esculls de coral submergits. L’obra combina imaginació, consciència mediambiental i una estètica poderosa vinculada al món submarí.

París sota el mar, una exposició plena de fantasia

París sota el mar, una exposició plena de fantasia / Boris Mörker

L’exposició està centrada en el personatge Lou-Lou Fanguette, una caçadora de monstres marins inspirada en la reconeguda artista Chiqui Martí, pionera del Strip-Art i del Pole Dance televisiu a Europa.

Moda, art i identitat

Coincidint amb el fet que París és la capital mundial de la moda, Lou-Lou Fanguette llueix vestits victorians amb corseteria dissenyats per la modista barcelonina Bibian Blue, especialitzada en vestits de núvia i corseteria des de fa més de 25 anys, amb una trajectòria consolidada treballant per a actrius, artistes i cantants en festivals i passarel·les.

Moda, art i fantasia, entre Boris Mörker i Chiqui Martí

Moda, art i fantasia, entre Boris Mörker i Chiqui Martí / Empordà

Com a complement, Chiqui Martí portarà durant el festival uns botins exclusius de la marca ANGARI, confeccionats a mida especialment per a ella i pintats a mà pel mateix Boris Mörker, reforçant la fusió entre moda, art i performance.

Chiqui Martí acompanyarà personalment l’exposició durant tot el cap de setmana del Festival de Fotografia i Vídeo Subaquàtic de Mennecy com a artista de referència del Strip-Art. A més de la seva presència artística com a cosplayer del personatge Lou-Lou Fanguette, Martí oferirà un show especial de pole dance el dissabte a la nit, integrat dins la programació del festival, reforçant el caràcter performatiu i interdisciplinari del projecte.

Art amb compromís social

Segons Mörker, «l’art també pot ser una eina poderosa de transformació i solidaritat». Després de passar per diversos espais expositius, el projecte arriba ara a l’escena internacional, consolidant una proposta artística que uneix creativitat, consciència social i col·laboració entre disciplines.

Una de les imatges de la mostra

Una de les imatges de la mostra / Empordà

L’exposició reafirma així l’aliança entre art contemporani, món submarí i compromís social, situant el talent local en un dels aparadors culturals més rellevants d’Europa.

