Solidaritat
Vint-i-dos artistes empordanesos uneixen forces per recaptar fons per a la investigació de l'Alzheimer
La gala es fa aquest dissabte 10 de gener al Teatre El Jardí de Figueres i el repte és aconseguir 15.000 euros que es destinaran íntegres a la Fundació Pasqual Maragall per a la recerca d'una cura d'aquesta malaltia que a Catalunya ja afecta més de 50.000 persones, un 0,11% de la població, i de la qual, l’any passat, es van diagnosticar 24 casos al dia
Vint-i-dos músics i cantants empordanesos obriran aquest nou any posant el seu art al servei de la solidaritat. Concretament, sumaran per la investigació de l’Alzheimer, una malaltia neurodegenerativa que provoca un deteriorament cognitiu progressiu que dificulta l’exercici normal de les activitats quotidianes. La gala es farà aquest dissabte 10 de gener, a les vuit del vespre, al Teatre Municipal de Figueres i tots els beneficis es destinaran íntegrament a la Fundació Pasqual Maragall, una institució pionera en aquest camp que treballa des del 2008 no només invertint en la recerca sinó apostant per la prevenció i la millora de la qualitat de vida de les persones diagnosticades, però també de qui en té cura.
Els artistes que pujaran dissabte a l’escenari del Municipal seran Jordi Cristau, Joan Salas, Madamme Mustash, Tote MKN, Norfeu, Naiara López, Delpuerto, Aitor Palazuelo, Víctor Marín, Alverd Oliva & Judit Densalat, Mireia Vilalta, Maria Teresa Noguera, Tom Frauca, Xavi Quintà, Toni Torrico, Sunmorenaõ, Germanes Massanet, Stein Sax, Ernest Prana i Emma Sayer. La llista la completa la cantant i compositora figuerenca Laura Guerrero, artífex d’aquesta aventura solidària en la qual ha bolcat molts esforços i moltes hores. Ho ha fet, explica, seguint l’exemple que li havia donat sempre el seu pare, Francisco Guerrero Castillo, qui fa quatre anys va morir afectat per l’Alzheimer. "Ell sempre organitzava esdeveniments per donar al Tercer Món, pel càncer, pel que fos. Jo ho he viscut des de petita aquesta solidaritat i com ara ell ja no hi és, estic convençuda que ho hauria fet". Laura Guerrero que va viure l’evolució de la malaltia del pare i en va tenir cura en tot moment, és del parer que "quina millor manera de demostrar que l’amor encara perdura que fent" aquesta gala per recollir fons. És conscient, diu, que "aquest serà un gra de sorra insignificant, però que està fet des del cor". La voluntat és recollir 15.000 euros que es destinaran cent per cent a la investigació d’una malaltia que, a Catalunya, ja afecta més de 50.000 persones, un 0,11% de la població, i de la qual, l’any passat, es van diagnosticar 24 casos al dia. Aquesta preeminència fa que l’Alzheimer sigui una malaltia que afecta moltes famílies i, malgrat tot, encara es manté massa invisible.
La idea de fer aquesta gala va començar a germinar el mes de setembre del 2024 quan Guerrero va comentar-ho a tres músics que s’hi van sumar immediatament. A poc a poc, va anar afegint adhesions fins a completar el cartell definitiu i fixar la data de la gala que, a més, obrirà la nova temporada del Municipal. Un dels punts que més lamenta, però és tota la burocràcia que ha hagut de superar i que s’ha allargat durant mesos. D’entrada aconseguir no pagar el lloguer del Teatre Municipal, ja que la gratuïtat només està pensada per a les entitats locals. Com els beneficis de la gala s’invertiran en investigació, l’absència de fundacions locals enfocades a la recerca ho feia impossible. Finalment, ho va aconseguir. També està molt agraïda que la gestió de les entrades s’hagi pogut solucionar, que no es perdi res pel camí i la recaptació vagi íntegra a la Fundació Pasqual Maragall.
Espectacle intimista i acústic
La gala serà possible, però gràcies a la voluntat de tots els artistes que es trobaran el mateix dia de la funció. Partirà, doncs, de la "il·lusió" que ha creat i imaginat Laura Guerrero sobre l’escenari, una aventura que suposa també la seva primera incursió com a directora d’un muntatge. Al seu costat, per presentar la gala, tindrà una persona molt sensibilitzada en la qüestió, l’actor Joan Salas qui, darrerament, s’ha donat a conèixer mostrant la seva vivència personal com a cuidador de la seva mare, que patia una patologia degenerativa, amb l’obra de teatre Un Cuidador (in)Expert. A més, el públic que assisteixi a la gala podrà degustar moltes novetats d’aquests artistes i sorprendre’s perquè alguns d’ells es desmarcaran del seu registre habitual, com Tote Cortés, un dels integrants de Merkado Negro que té previst interpretar, al costat de Laura Guerrero, una cançó en català.
L’espectacle, que tindrà un aire molt intimista i es decantarà per un format acústic, es plantejarà en quatre blocs temàtics que aportaran "un fil conductor" tot fent un símil amb alguns conceptes que acompanyen aquesta patologia degenerativa com memòria, lluita o amor. Es tancarà amb dos temes propis de la mateixa Laura Guerrero qui just després de la mort del seu pare i després de deixar la feina durant un any per refer-se emocionalment, va crear el disc Un nuevo despertar, un cant a la vida i a l’esperança. Entre les cançons que inclou aquest treball destaca "Des que no hi ets", que justament va dedicar al seu pare i que va cedir a l’associació Recuérdame Alzheimer, amb la qual ha col·laborat durant molt temps fent concerts individuals a Barcelona, actuant a cases particulars i enregistrant microcàpsules per "ensenyar a la gent la realitat" del dia a dia i les problemàtiques que es troben en el camí, sobretot "quan demanes ajuda administrativament i no la tens".
- Figueres permetrà obrir tots els diumenges a botigues i grans superfícies
- Ramonet Julián, llegenda de l'escalada: “La gent, quan veu vies meves, ja no s'hi posa”
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- VÍDEO | Així són les noves papereres que s'instal·laran a Figueres: és un model que evita abocaments incívics
- Els francesos i els sous a l'Empordà
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Frederic Carbó, president de Comerç Figueres: “Cal obrir diumenges per competir amb el Gran Jonquera i la Roca Village”
- Detecten un nou focus de dermatosi nodular en una granja de Capmany i caldrà sacrificar 106 vaques