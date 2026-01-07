Música
L'empordanès Guillem Batllori: des del Liceu fins a un talent show d'òpera
El palamosí Guillem Batllori és baríton i ha actuat a les grans sales líriques per excel·lència, el Liceu i el Palau de la Música, en una trajectòria que l’ha dut fins a Alemanya i que ara amplia com a concursant del programa Aria, locos por la ópera de Televisió Espanyola
El baríton palamosí Guillem Batllori no només pot dir que ha cantat a teatres de prestigi com el Liceu, el Festival de Peralada o el Palau de la Música Catalana, sinó que també es pot presumir d’haver participat en una experiència televisiva de tipus talent show. Ja són tres les gales que el programa Aria, Locos por la ópera de Televisió Espanyola ha emès els últims tres dilluns coincidint amb la seva programació de Nadal, i Batllori és, juntament amb cinc concursants més, un dels finalistes que competeixen per guanyar 15.000 euros i l’oportunitat d’actuar al Festival Internacional de Música i Dansa de Granada.
Dels deu participants que es van presentar a les dues primeres gales, quatre no han pogut arribar a la final. El palamosí va aparèixer a partir de la segona gala, després d’un primer programa on es van presentar els cinc primers concursants, dels quals un ja va quedar expulsat. En les dues primeres gales, els participants van fer una actuació individual amb àries de peces d’òperes conegudes i amb l’acompanyament de la formació catalana Franz Schubert Filharmonia. El palamosí va encetar la seva actuació amb l’ària Non Più Andrai de Les Noces de Fígaro de Mozart. Casualitats de la vida, la proposta del programa va encaixar com un didal amb Batllori, que precisament havia interpretat recentment el rol de Fígaro en teatres com el de Figueres dins la temporada de tardor de la Fundació Òpera de Catalunya. A la tercera gala de les semifinals, emesa ahir al vespre, els concursants van actuar en duets, on el palamosí va representar amb la soprano siriana establerta a Catalunya Aseel Massoud la divertida i colorida ària Papageno, Papagena de La flauta màgica de Mozart. A més, també va interpretar juntament amb tres concursants la cançó Die with a smile de Bruno Mars i Lady Gaga.
Una experiència única
"Vaig interessar-me per aquest programa perquè volia tenir una experiència diferent que mai hauria pogut tenir, i apropar-me a un públic molt gran que no és només l’expert que consumeix òpera i que s’ho mira des d’una perspectiva molt diferent", explica Batllori. També afegeix que "em semblava molt interessant formar part d’aquest engranatge d’ensenyament que aporta la televisió i que apropa el gènere operístic al públic", diu.
L’experiència, assegura, li ha agradat molt: "Els primers dies d’estar amb la càmera i mentre feia el vídeo de presentació estava sorprès i fins i tot tens, però a mesura que van passar els dies, em vaig anar sentint més còmode", confessa. Amb tot, les diferències entre un teatre professional i un plató de televisió són abismals: vestuari, maquillatge, micro d’orella, coreografies de plató, haver d’estar pendent de la càmera... "No és com cantar en un auditori, auditivament sona molt diferent, però l’equip del programa ens va fer sentir a tots molt còmodes i tranquils", indica. Això sí, els concursants van fer les seves demandes per poder actuar amb més comoditat: "Vam demanar poder tenir un monitor davant per veure els gestos del director, perquè al plató nosaltres estàvem davant l’orquestra i estem avesats a tenir-lo de referència".
Tot i les diferències, assegura que s’ha sentit "molt ben respectat i cuidat per l’equip", i que ha rebut consells molt interessants del jurat del concurs, format per Zapata Tenor (José Manuel Zapata), Virginia Martínez i Isabel Rey.
De Catalunya a Alemanya
Batllori va començar a tenir interès pel cant quan va entrar al cor jove de l’Orfeó Català, després d’haver fet magisteri musical i començar estudis de piano. Va fer els seus primers projectes professionals l’any 2015, i des de llavors ha passat pels principals teatres de la lírica. El 2019 va traslladar-se a Alemanya, un país "ple d’oportunitats per un cantant", assegura. Amb tot, també ha tingut projectes a Catalunya, i va fer el seu debut al Liceu l’any 2023 amb el personatge de Liberto a L’incoronazione di Poppea de Monteverdi. Ara està preparant l’òpera contemporània Postcard From Morocco de Dominick Argento dins la programació artística de l’ESMUC.
"El cant es porta a dins, i a diferència d’altres instruments tens un text que has d’interpretar i que un cop t’hi sents segur pots centrar-te en la interpretació, en allò que dius i transmets al públic. I això és molt bonic", conclou.
