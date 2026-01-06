Moda i tradició
Vellut de prestigi internacional i disseny únic: la història amagada darrere del vestit de la Nadalina de Figueres
El vestuari de la Nadalina és una obra d’art creada fa més de deu anys per la dissenyadora Celia Vela, molt abans que el personatge existís als carrers
"Va ser Josep Maria Joan, director del Museu del Joguet, qui va veure-hi la màgia i va fer possible que aquella nina sortís del museu i cobrés vida", explica la dissenyadora
La Nadalina, la nina del Museu del Joguet que cada hivern cobra vida pels carrers de Figueres, descobreix el significat de les llums de Nadal, inspirades en les felicitacions que va crear Salvador Dalí. Aquest any, petits i grans l’han vist després de passar pel taller de la dissenyadora Celia Vela, que ha retocat el seu vestit i el del seu acompanyant, en Fumera.
Vestuari creat fa més de deu anys
L’artista figuerenca ha posat a punt el vestuari que ella mateixa va crear fa més de deu anys. "La història de la Nadalina es remunta en el temps i té un component molt personal". explica.
Fa més d’una dècada, Celia Vela passejava sovint pel Museu del Joguet amb els seus fills. Entre nines i joguines, n’hi havia una que li va captivar el cor. "Era preciosa, amb un vestit molt bonic. Sempre la mirava i pensava: 'M’agradaria posar-hi la meva visió algun dia'", recorda. A partir d’aquesta fascinació personal, Celia Vela va crear peces de roba inspirades en aquella nina, amb vestits i estampats especials, alguns venuts fins i tot a Japó, on té mercat des de fa més de 30 anys.
Un vestit que és obra d'art
Llavors no sabia que aquell treball es convertiria anys després en la llavor d’un personatge emblemàtic de la ciutat. Sens dubte, el vestit fa que la Nadalina sigui única i especial. La dissenyadora va encarregar la roba inspirada en la nina original a Pontoglio, considerada la millor empresa de vellut del món i proveïdora de marques com Armani. "La faldilla mostra la nina originària a l’estampat i la jaqueta és una reinterpretació del vestit original". Fins i tot en aquell moment va crear un vestit especial per la nina que viu al Museu.
Cada peça està feta amb cura i qualitat excepcionals, com un vestit de passarel·la que cobra vida al carrer, explica la dissenyadora. Aquest vestit és el fil conductor que transforma la inspiració personal en un personatge màgic i icònic del Nadal a la ciutat. "Si la veus, ho entens tot", afegeix.
Anys més tard, quan l’Ajuntament volia crear un personatge nadalenc que captivés els nens, Josep Maria Joan, director del Museu del Joguet, va veure l’oportunitat perfecta. Coneixedor del treball de la Celia, va contactar amb ella per fer que aquella nina sortís del museu i parlés amb els infants. "Evidentment, vaig dir que sí, i així va començar tot. Sense ell, aquesta idea no hauria sortit mai", recorda.
El vestit connecta la inspiració original, la creativitat de Celia i la visió de Josep Maria Joan, convertint la Nadalina en una experiència viva i artística que recorre la ciutat cada Nadal. Quan l’Ajuntament va donar el vistiplau, la Nadalina va començar a caminar pels carrers de Figueres, explicant contes i portant somriures als nens. El projecte es va consolidar i es va convertir en un símbol del Nadal, amb un fil directe entre la història personal de la dissenyadora, la nina del museu i la creativitat de Josep Maria Joan.
El millor vellut del món
Més tard, va arribar en Fumera, el company de la Nadalina. És un emissari de Ses Majestats els Tres Reis d’Orient amb set ulls, un d’ells al dit, que s’estira per passar per tots els racons. "Em van donar algunes pautes: el més essencial era que portés els barrets amb els ulls, que semblaven espiar els nens. Per la resta, vaig tenir llibertat total".
El vestuari d’en Fumera va ser creat amb el mateix vellut de Pontoglio, mantenint la qualitat i la línia artística, i junts s’han convertit en una icona nadalenca que simbolitza màgia, art i il·lusió.
Un sentit profund i un homenatge des del cor
Mesos després de la mort de Josep Maria Joan, la història de la Nadalina pren un sentit encara més profund. "Ell va fer possible que aquesta nina sortís del museu i que la meva inspiració arribés als nens i a tota la ciutat", diu la Celia. Per a la dissenyadora la Nadalina no és només una nina que parla amb els infants: és una obra d’art que corre pels carrers, mantenint viu el llegat de Josep Maria Joan i recordant que darrere de cada creació hi ha una història, una amistat i una passió que la fa única.
Com ja sabem cada Nadal, la Nadalina cobra vida i s’escapa de la seva vitrina del museu figuerenc per gaudir de les llums dalinianes i de les cares il·lusionades dels infants, segons ella mateixa ha explicat al seu públic. Per això participa en les visites guiades pel centre de Figueres. Enguany, aquestes visites s’han fet del 7 de desembre al 3 de gener, i la Nadalina i en Fumera s’han pogut veure al mercat de Nadal i a la caseta màgica de la Rambla, així com aquesta nit passada a la màgica cavalcada de Reis de la ciutat, completant la màgia de les festes, abans de retornar al seu lloc privilegiat.
