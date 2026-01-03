NADAL
Centenars d’infants de Figueres entreguen les seves cartes als carters reials
La Casa Vila Moner, la plaça de l’Església i el Casino Menestral s’han omplert de màgia amb l’arribada dels patges dels Reis d’Orient
Quan queden pocs dies per a l’arribada dels Reis d’Orient, els seus emissaris ja s’han deixat veure per Figueres. El passat divendres 2 de gener, els ajudants de Ses Majestats es van desplegar per la ciutat amb fins a tres punts de recollida de cartes.
A la Casa Vila Moner, un edifici inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, el Setmanari de l’Alt Empordà i Comerç Figueres van donar la benvinguda a un grup de patges que van recollir les cartes dels més menuts. A més, a la plaça del Doctor Ernest Vila s’hi va dur a terme un taller de fanalets. Les fotografies preses amb aquests carters es publicaran a l’edició en paper del pròxim dimarts 6 de gener.
Paral·lelament, a la plaça de l’Església, l’Ajuntament de Figueres hi va instal·lar un campament reial, on la mainada va poder veure desenes de paquets de regal, alguns elements de la cavalcada (com les bicicletes dels bicivoladors o els sacs de carbó) i entrar a les tendes dels ajudants de Melcior, Gaspar i Baltasar.
Per acabar, el Casino Menestral Figuerenc també va comptar amb el seu carter reial a la seu històrica del carrer Ample. Allà, nens i nenes van ser rebuts per una colla de patges, com l’escrivà, la carbonera, el patge dels xumets o els xocolaters.
La il·lusió continuarà aquest dissabte 3 de gener amb la rebuda dels carters reials per part de l’alcalde Jordi Masquef a la Casa Natal de Salvador Dalí i amb la reobertura del campament reial. Així mateix, la màgia arribarà al seu punt àlgid el dilluns 5 de gener, a les set de la tarda, amb la Gran Cavalcada de Ses Majestats els Reis d’Orient. El seguici mantindrà el recorregut de l’any anterior, començant al carrer Borrassà i acabant a l’Ajuntament, i comptarà amb més de 300 figurants, 10 carrosses i el repartiment de 800 kg de caramels.
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Montserrat Brugués, alcaldessa de Sant Llorenç de la Muga: “La gent que vol venir a viure aquí no troba habitatge per culpa de les segones residències”
- VÍDEO | L'embassament de Darnius-Boadella comença l'any en plena forma: ja supera el 80% de la seva capacitat
- Miquel Carceller, professor: “No és que els joves d’avui siguin pitjors; és que no se’ls ha exigit, no se’ls ha preparat”
- La reparació i venda d'electrodomèstics a Figueres perd un dels darrers referents: Tele-Eras sintonitza l'adeu-siau
- VÍDEO | Sis ferits i set evacuats en un incendi al carrer Tapis de Figueres
- Arnau Triola: torrons creatius, d'autor i arrelats a l'Empordà
- Detenen 'in fraganti' dos homes amb múltiples antecedents per robar coure en una estació transformadora a Garrigàs