Música
Cinc intèrprets uneixen cançons, música i paraules en un concert a Figueres
Martí Peraferrer, Carles Coll Costa, Carles Coll Bardés, Sam i Clara Valero presenten l’espectacle El nostre Nadal al Cercle Sport aquest dissabte 3 de gener
Textos íntims embolcallats de música conformen l’espectacle El nostre Nadal que, després d’haver-se presentat recentment a la Casa de la Reina Sibil·la de Fortià, arriba aquest dissabte 3 de gener, a les set de la tarda, a l’auditori Narcís Monturiol del Cercle Sport Figuerenc. Cinc són els coneguts intèrprets empordanesos, o amb estrets vincles amb l’Empordà, que uniran música, cançons i paraules en aquest "innovador" muntatge que cerca emocionar als assistents. Es tracta de Carles Coll Costa, al piano; Carles Coll Bardés, al violoncel, el cantant Salvador Torres Sam, la soprano Clara Valero i, presentant aquests textos, l’actor Martí Peraferrer i Vayreda.
Per assistir a aquest espectacle, que tindrà una hora de durada aproximadament i que organitza l’associació Carles Fages de Climent amb la col·laboració del Cercle Sport, la Diputació de Girona i la Generalitat, ja es poden reservar entrades al mateix Cercle Sport Figuerenc o trucant al telèfon 649 47 70 66.
