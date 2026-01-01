Patrimoni
Publiquen un llibre sobre l'arquitectura medieval d'una quinzena de pobles de l'Empordà i el Gironès
Una trentena d'historiadors locals expliquen la importància i la història
Aleix Freixas
L'editorial La Llera del Ter ha publicat el llibre Arquitectura medieval a la llera del Ter, un recull de monuments medievals que hi ha en una quinzena de pobles de l'Empordà i el Gironès. Una de les editores del llibre, Mar Camps, explica que han dividit la publicació en tres parts de diferents: una sobre castells i cases feudals, una segona amb muralles i torres defensives i la tercera engloba patrimoni eclesiàstic. Camps assegura que amb aquest llibre volen mostrar "molt del patrimoni que hi ha a la llera del Ter però que la gent no coneix". La publicació compta amb la participació d'una trentena d'historiadors locals que s'encarreguen de relatar el patrimoni cultural que hi apareix.
El projecte del llibre Arquitectura medieval a la Llera del Ter neix des de fa uns anys, quan es va recuperar la revista de La Llera, l'any 2016. En aquell moment, una de les impulsores del projecte i editores del llibre, Mar Camps, explica que va començar a veure que "hi havia molt de patrimoni que la gent no coneixia". Per això des d'aleshores han anat coent a foc lent un llibre que recull 35 elements arquitectònics de 14 pobles que hi ha entre el Gironès i l'Empordà.
L'editora explica que aquest llibre busca mostrar "la singularitat de cada poble a partir del patrimoni". Ho fan perquè consideren que els pobles "es valoren més per la utilitat o l'atractiu que tenen més enllà de la història que arrosseguen". Per això han volgut publicar un llibre que conjuga l'atractiu visual dels edificis històrics amb el passat i la singularitat que els aporta com a poble.
Mar Camps, assenyala que es limiten a l'arquitectura medieval perquè hi ha molt més patrimoni medieval que no podien englobar. A partir d'aquí, van decidir construir un llibre sobre aquesta arquitectura però sempre amb el segell que caracteritza la revista, potenciant el talent local. "Tenim la sort que hi ha molts historiadors i tallers en cada poble", explica Camps.
Per això hi van contactar per tal que participessin en el llibre. Alguns d'ells ja tenien una recerca feta sobre les peces arquitectòniques i ara han aprofitat el llibre per actualitzar-les, però n'hi ha d'altres que han hagut de preparar el contingut "des de zero" perquè no se n'havia parlat mai.
Tres parts diferents
El llibre s'estructura en tres parts molt diferenciades: en una hi ha els castells i fortificacions que es poden trobar als pobles de la llera. En aquest capítol apareixen edificacions conegudes com ara el castell de Púbol (Baix Empordà), popularitzat per Salvador Dalí i Gala, però que el llibre aprofita per explicar els orígens d'aquest edifici més desconeguts que els capítols històrics recents que han escrit el matrimoni Dalí. El llibre també recopila la història dels castells de Palagret de Celrà (Gironès) o el de Medinyà (Gironès), entre d'altres.
En la segona part d'Arquitectura medieval a la llera del Ter, la publicació es concentra en el patrimoni de defensa medieval com ara torres o muralles que hi ha entre el Gironès i l'Empordà. En són exemples la torre de Can Vinyals de Flaçà (Gironès) o la muralla de Cervià de Ter (Gironès). Per últim, hi ha un recull de setze ermites, monestirs i santuaris com ara el de la Mare de Déu dels Àngels (Gironès) o el priorat de Santa Maria de Cervià de Ter.
Mar Camps ha destacat que a banda del contingut, la publicació ha buscat una edició "molt atractiva" on les fotos siguin un dels principals reclams. "És divertit que la gent reconegui el patrimoni per les fotos i pugui fer-se seus els textos per records i anècdotes que tenen dels llocs", explicava l'editora. A més, han volgut demostrar que "les coses que es fan des dels pobles no han de ser necessàriament antiquades o carrinclones, des dels llocs petits es poden fer coses de qualitat i modernes".
