Literatura
Manuel Brugarolas presenta la novel·la 'Emma Cros' a Cadaqués
L’autor, que ha ambientat el llibre en aquest poble empordanès, va rebre el premi Narrativa Mediterrània Pare Colom 2025
L’escriptor Manuel Brugarolas (Barcelona, 1946) acaba de publicar la seva última novel·la Emma Cros (Lleonard Muntaner), premi Narrativa Mediterrània Pare Colom 2025. El llibre el presenta l’autor acompanyat per Mútur Mor, aquest dimarts 30 de desembre, a les set de la tarda, a la galeria Patrick J. Domken de Cadaqués. No és estrany fer-ho aquí perquè Cadaqués és l’escenari on té lloc l’acció de la novel·la protagonitzada per un escriptor, l’Albert Cendra, qui diagnosticat d’un càncer terminal es tanca en una casa que té llogada a la platja de s’Arenella per escriure una novel·la amb la qual passar comptes amb la seva vida i provar de canviar el passat i crear futur.
