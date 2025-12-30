Art
La Casa Natal Salvador Dalí, el Teatre-Museu Dalí i el Museu del Joguet de Figueres obriran gratuïtament el dia de Reis
Els tres equipaments culturals se sumen a aquesta iniciativa que va iniciar el mateix pintor Salvador Dalí i a la qual cal accedir reservant l'entrada prèviament a partir d'aquest dimarts 30 de desembre
El dimarts 6 de gener de 2026, coincidint amb la celebració del dia de Reis, la Casa Natal Salvador Dalí, el Teatre-Museu Dalí i el Museu del Joguet de Catalunya obriran un any més les seves portes de manera gratuïta per a tothom. Aquesta iniciativa, impulsada per l'Ajuntament de Figueres i els diferents equipaments culturals de la ciutat, permetrà als residents i visitants gaudir de les exposicions i col·leccions sense cap cost d'entrada. Les reserves es podran fer a partir d'aquest dimarts 30 de desembre a les pàgines web oficials de cada equipament cultural.
Així, la Casa Natal Salvador Dalí restarà oberta des de les 10 del matí fins a 6 de la tarda i s’haurà de fer reserva prèvia a través de casanataldali.cat o presencialment al museu. El Teatre-Museu Dalí, l'objecte surrealista més gran del món, obrirà des de 10.30h a 17.15 hores i les entrades s’hauran de reservar prèviament a tickets.salvador-dali.org. Per la seva part, el Museu del Joguet de Catalunya, amb horari d’obertura d’ 11 a 14 hores i de 16 a 18 hores no requereix fer reserva prèvia.
L'obertura dels museus figuerencs en aquest dia de Reis té un protagonista absolut: Salvador Dalí. Va ser l'artista qui va escollir el dia 6 de gener com a jornada de portes obertes del Teatre-Museu. Històricament, aquest equipament cultural va començar oferint entrada gratuïta per a tots els figuerencs i figuerenques. No obstant això, gràcies a una donació que va adquirir recentment la Fundació, on testimonia que la voluntat de Dalí era obrir les portes del museu gratuïtament a tothom en aquesta data, s’ha obert a tots els públics sense excepció. Ara, a aquesta iniciativa de l’artista figuerenc, també s’hi han afegit la Casa Natal Salvador Dalí i el Museu del Joguet de Catalunya, i també ofereixen entrada de franc a tots els públics en aquesta data festiva.
