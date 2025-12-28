Museus
Art tèxtil, monstres i espiritualitat prenen protagonisme al cicle 'Històries de l’art' del Museu de l'Empordà
L’arquitecte i divulgador cultural, Miquel del Pozo, inicia el pròxim 7 de gener el primer dels sis nous cursos que proposa aquest centre d'art, de gener a juny
El Museu de l’Empordà de Figueres continua amb la seva oferta de cursos dissenyats per explorar diferents facetes de l’art. Així, de gener a juny, el cicle Històries de l’art, que ha aconseguit fer-se un lloc i atraure molt públic, s’aproximarà a temes tan variats i força desconeguts com la història de l’art tèxtil, de la mà de l’artista i professora a l’Escola Massana de Barcelona, Francesca Piñol; els monstres a l’art amb l’escriptor i professor de teoria de la literatura a la UAB, David Roas i art i espiritualitat, amb el doctor en Història de l’Art Pere Parramon.
Qui obrirà el primer curs, el pròxim 7 de gener, serà un especialista conegut pel públic figuerenc, l’arquitecte i divulgador cultural, Miquel del Pozo. Aquest parlarà sobre la literatura en l’art i resseguirà, al llarg del temps, com una narració pot acabar renaixent en forma de pintura, escultura o dibuix. El febrer serà el torn de Francesca Piñol amb l’art tèxtil i el març serà Daniel Rico, doctor i professor d’història de l’art a la UAB, qui abordarà una història dels monuments incòmodes, és a dir, monuments que per raons polítiques o identitàries són destruïts o «es cancel·len».
Art sense muses
A l’abril visitarà el Museu de l’Empordà, la doctora en història de l’art Lluïsa Faxedas per parlar sobre la inexistència de les muses i com l’art deu molt als vincles de parella i amistat. El maig serà el torn de David Roas amb una visió panoràmica del monstre a la cultura occidental dins el context de la modernitat i la postmodernitat i tancarà la temporada, el juny, Pere Parramon parlant sobre art i espiritualitat. Per assistir als cursos, que són gratuïts, cal inscriure’s.
