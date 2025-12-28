Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Art tèxtil, monstres i espiritualitat prenen protagonisme al cicle 'Històries de l’art' del Museu de l'Empordà

L’arquitecte i divulgador cultural, Miquel del Pozo, inicia el pròxim 7 de gener el primer dels sis nous cursos que proposa aquest centre d'art, de gener a juny

L'arquitecte Miquel del Pozo, l'artista Francisca Piñol i l'escriptor David Roas són tres dels sis convidats que impartiran els cursos aquest primer semestre de l'any.

L'arquitecte Miquel del Pozo, l'artista Francisca Piñol i l'escriptor David Roas són tres dels sis convidats que impartiran els cursos aquest primer semestre de l'any. / Empordà

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Figueres

El Museu de l’Empordà de Figueres continua amb la seva oferta de cursos dissenyats per explorar diferents facetes de l’art. Així, de gener a juny, el cicle Històries de l’art, que ha aconseguit fer-se un lloc i atraure molt públic, s’aproximarà a temes tan variats i força desconeguts com la història de l’art tèxtil, de la mà de l’artista i professora a l’Escola Massana de Barcelona, Francesca Piñol; els monstres a l’art amb l’escriptor i professor de teoria de la literatura a la UAB, David Roas i art i espiritualitat, amb el doctor en Història de l’Art Pere Parramon.

Qui obrirà el primer curs, el pròxim 7 de gener, serà un especialista conegut pel públic figuerenc, l’arquitecte i divulgador cultural, Miquel del Pozo. Aquest parlarà sobre la literatura en l’art i resseguirà, al llarg del temps, com una narració pot acabar renaixent en forma de pintura, escultura o dibuix. El febrer serà el torn de Francesca Piñol amb l’art tèxtil i el març serà Daniel Rico, doctor i professor d’història de l’art a la UAB, qui abordarà una història dels monuments incòmodes, és a dir, monuments que per raons polítiques o identitàries són destruïts o «es cancel·len».

Art sense muses

A l’abril visitarà el Museu de l’Empordà, la doctora en història de l’art Lluïsa Faxedas per parlar sobre la inexistència de les muses i com l’art deu molt als vincles de parella i amistat. El maig serà el torn de David Roas amb una visió panoràmica del monstre a la cultura occidental dins el context de la modernitat i la postmodernitat i tancarà la temporada, el juny, Pere Parramon parlant sobre art i espiritualitat. Per assistir als cursos, que són gratuïts, cal inscriure’s.

