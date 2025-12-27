Música
Mama Dousha anuncia que serà pare amb la balada íntima 'Mami'
El cantant barceloní, que el pròxim 4 d'abril actuarà a l'Escala, ha dedicat la peça a la seva parella i a totes les futures mares del món
El cantant barceloní Mama Dousha ha anunciat que serà pare amb la publicació de Mami, una cançó que l'intèrpret ha volgut dedicar a la seva parella i, per extensió, a totes les futures mares del món. Amb l'omnipresència de la guitarra espanyola tan habitual de l'estil Mama Dousha, Mami és una balada delicada i íntima que mostra la faceta més humana i sentimental de l'artista. La cançó ha estat produïda per Scotty DK i Joan Borràs d'Oques Grasses. Es dona la circumstància que el cantant està preparant noves cançons que presentarà en la gira de l’any vinent que s’iniciarà a la Telecogresca, el 28 de març, i a la Santa Gresca del Festival Ítaca a l’Escala, el 4 d’abril.
