Estrena a BCN
Shakespeare, segons Albert Pla i Peyu
Els polifacètics intèrprets encarnen en ‘Hamlet’ dos malalts que comparteixen habitació en un hospital en una creació molt pallassa, gamberra i poètica que fa cap al Coliseum.
Marta Cervera
Peyu i Albert Pla van estrenar Hamlet al teatre Coliseum dimarts. Tots dos havien treballat junts a Natura sàvia, que va emetre TV3 entre el 2018 i el 2024, però aquest salt mortal amb un Shakespeare és entrar en una altra dimensió. La seva proposta té molt d’existencial però també d’humor absurd i surrealista. Que ningú s’esperi el clàssic del poeta. De Hamlet només en té el títol i el fet que parla sobre la mort i una societat podrida, però ho fa amb molta conya i una mica de música.
"Qualsevol cosa que facis pot recordar Shakespeare perquè va escriure un munt d’obres", assenyalen. Han triat Hamlet perquè "era curt", diu Peyu, a qui s’ha vist en televisió (El búnquer i Bricoheroes) i ara a La Renaixença (Catalunya Ràdio). "Vaig pensar que si feia Hamlet enganxaria tots els crítics de teatre que no m’han vingut a veure", fa broma.
Són artistes polifacètics. El cantant, que també ha actuat en sèries com La Mesías i films com Airbag, diu: "Un títol com El somni d’una nit d’estiu no hi encaixava perquè és massa llarg i sortirien molt cares les lletres del cartell lluminós amb bombetes del Coliseum".
Respecte al seu "ser o no ser" particular, Peyu assegura que està "buscant la manera de no treballar tant i guanyar més diners". Pla també ho té clar: "Jo ni soc ni he sigut mai. Ni hi soc ni se l’espera, que diria Beckett". En l’espectacle, dirigit per Joan Roura, es parla de la sanitat pública i privada, i de temes universals com l’amor, l’odi, l’enveja i la mort. "Ens feia mandra parlar de política o d’actualitat".
El trànsit al més enllà és present en l’obra: "Fem molta conya amb la mort perquè mentre no siguis tu qui la dinyi el millor és afrontar-la així, mirant de riure una mica i restant-ne transcendència. Si no viuríem sempre preocupats". L’objectiu de l’obra és que la gent en surti motivada per afrontar qualsevol cosa. "A l’obra, la gent disfruta, riu i desconnecta de la realitat", asseguren.
La idea de fer teatre plegats va sorgir mentre feien el programa Natura sàvia, amb Quimi Portet, que els va presentar. "Ens interessava situar dos personatges en un espai d’on fos difícil sortir. Havien d’estar obligats a conviure. Una habitació d’hospital ens anava bé però també vam pensar en una cel·la o una illa deserta", recorda Peyu. Per a ell, "és un espectacle de pallassos per a adults, però els nens el veuran més des del costat blanc i els adults agafaran les segones intencions".
- Només vull ser tractat com una persona': dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres
- “La mitologia catalana no té res a envejar a cap altra i sovint ho oblidem”
- Figueres perd l'empresari Fèlix Jaume, soci número 1 de la Unió i el Cercle Sport
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Figueres de nit: les vides invisibles que lluiten contra el fred i l’oblit
- Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi
- La soledat no desitjada per Nadal: “M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú”
- La mala maror del ple de Figueres dedicat a la crisi comercial ha «retardat» el monogràfic sobre habitatge