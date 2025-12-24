Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El trailer del documental sobre la bíblia de Sant Pere de Rodes s'estrena a Pedret i Marzà

L'acte tindrà lloc aquest diumenge 28 de desembre a l'església durant un concert de Nadal

Alguns actors i responsables del documental.

Cristina Vilà Bartis

Port de la Selva

Després del rodatge recent de noves escenes al monestir de Sant Pere de Rodes i a Santa Helena, el primer tast del documental sobre la mítica bíblia de Sant Pere de Rodes s'estrenarà aquest diumenge 28 de desembre, a dos quarts de dotze del matí, a l'església de Pedret i Marzà. Aquest acte coincidirà amb un concert de Nadal durant el qual es podrà sentir part de la banda sonora del documental, una proposta produïda i realitzada per Jaume Simon i Argemir i l'associació Amics de Sant Esteve de Pedret i Marzà. L'entrada per aquest concert de Nadal serà amb taquilla inversa.

Alguns dels participants en el rodatge.

En aquest últim dia de rodatge, just abans de les festes nadalenques, a banda de les escenes a l’interior del mateix monestir, van intervenir una comitiva de cavalls i mules, juntament amb cavallers i el senyor del castell de Quermançó, de visita a l’abat de Sant Pere de Rodes, paper que interpreta el forense figuerenc Narcís Bardalet.

