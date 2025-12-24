Cinema
El trailer del documental sobre la bíblia de Sant Pere de Rodes s'estrena a Pedret i Marzà
L'acte tindrà lloc aquest diumenge 28 de desembre a l'església durant un concert de Nadal
Després del rodatge recent de noves escenes al monestir de Sant Pere de Rodes i a Santa Helena, el primer tast del documental sobre la mítica bíblia de Sant Pere de Rodes s'estrenarà aquest diumenge 28 de desembre, a dos quarts de dotze del matí, a l'església de Pedret i Marzà. Aquest acte coincidirà amb un concert de Nadal durant el qual es podrà sentir part de la banda sonora del documental, una proposta produïda i realitzada per Jaume Simon i Argemir i l'associació Amics de Sant Esteve de Pedret i Marzà. L'entrada per aquest concert de Nadal serà amb taquilla inversa.
En aquest últim dia de rodatge, just abans de les festes nadalenques, a banda de les escenes a l’interior del mateix monestir, van intervenir una comitiva de cavalls i mules, juntament amb cavallers i el senyor del castell de Quermançó, de visita a l’abat de Sant Pere de Rodes, paper que interpreta el forense figuerenc Narcís Bardalet.
- Figueres perd l'empresari Fèlix Jaume, soci número 1 de la Unió i el Cercle Sport
- Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II
- La recomanació dels Mossos per a aquest Nadal: 'ser desconfiats' per l'increment d'estafes
- Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
- Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi
- "Només vull ser tractat com una persona": dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres
- La soledat no desitjada per Nadal: “M’agradaria celebrar-ho amb els meus fills, però sembla que no existeixo per a ningú”
- “La mitologia catalana no té res a envejar a cap altra i sovint ho oblidem”