Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fèlix JaumePeix cap de CreusDani TorrentMitologia catalanaComprovar premis Loteria de Nadal
instagramlinkedin

Museus

L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries afronta aquest 2026 la rehabilitació museogràfica sense tancar portes

Els treballs afectaran tota la fàbrica i una de les novetats serà una nova sala dedicada a l'alimentació

Una de les sales de l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries.

Una de les sales de l'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Castelló d'Empúries

L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries viurà, aquest 2026, un any decisiu: l’inici dels treballs de rehabilitació museogràfica. Les obres afectaran tota la fàbrica, ja que es canviaran tots els plafons, els vídeos i es farà una nova museografia. També, l’espai on havia estat ubicat l’EmpordàNA’T acollirà una nova sala dedicada a alimentació. En aquest sentit, el nou projecte, expliquen des del museu, «és encarar-se més, a part de la ciència i la tècnica, a temes més actuals en alimentació». La remodelació no aturarà l’activitat al centre que es mantindrà obert al públic.

Aquests treballs de rehabilitació museogràfica arriben després d’anys elaborant el Pla Estratègic -obligat dins el marc Pla de museus 2030- i, dins aquest, el Pla de Públics. Ho farà possible els fons europeus Next Generation rebuts per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries: un total de 785.084 euros amb els quals es finança el cent per cent del projecte.

Nadal als Museus

D’altra banda, amb motiu de les festes, l’Ecomuseu se suma a la campanya Nadal als Museus, que impulsa la Xarxa de Museus de Catalunya i que engloba vint-i-sis museus catalans, i ha recuperat el racó familiar on es duran a terme diferents activitats fins a Reis: des de retallables a jocs de taula. També, els infants poden decorar l’arbre de Nadal. A més, alumnes de l’Escola d’Art d’Olot han dissenyat el cartell de la campanya i un llibret que han adaptat a cada un dels museus i que és una mena de joc de pistes dirigit al públic infantil.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
  2. Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II
  3. Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
  4. La recomanació dels Mossos per a aquest Nadal: 'ser desconfiats' per l'increment d'estafes
  5. VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
  6. “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
  7. Les últimes pluges obliguen a tancar dos passos a Figueres
  8. Peix fresc i sostenible del Cap de Creus directament a casa: una aposta per la pesca local en temps de crisi

Quan la política trenca la sobretaula

Quan la política trenca la sobretaula

L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries afronta aquest 2026 la rehabilitació museogràfica sense tancar portes

L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries afronta aquest 2026 la rehabilitació museogràfica sense tancar portes

La mala maror del ple de Figueres dedicat a la crisi comercial ha «retardat» el monogràfic sobre habitatge

La mala maror del ple de Figueres dedicat a la crisi comercial ha «retardat» el monogràfic sobre habitatge

"Només vull ser tractat com una persona": dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres

"Només vull ser tractat com una persona": dos anys sense llar i vuit mesos esperant l'empadronament social a Figueres

Figueres de nit: les vides invisibles que lluiten contra el fred i l’oblit

Figueres de nit: les vides invisibles que lluiten contra el fred i l’oblit

L'espectacle “Carilló de Nadal” dona el tret de sortida al Nadal als Barris de Figueres

L'espectacle “Carilló de Nadal” dona el tret de sortida al Nadal als Barris de Figueres

La mainada de Figueres fa cagar el gran Tió tot i les baixes temperatures

La mainada de Figueres fa cagar el gran Tió tot i les baixes temperatures

Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest Nadal a l’Alt Empordà

Aquests són els 4 plans que no et pots perdre aquest Nadal a l’Alt Empordà
Tracking Pixel Contents