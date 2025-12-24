Museus
L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries afronta aquest 2026 la rehabilitació museogràfica sense tancar portes
Els treballs afectaran tota la fàbrica i una de les novetats serà una nova sala dedicada a l'alimentació
L’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries viurà, aquest 2026, un any decisiu: l’inici dels treballs de rehabilitació museogràfica. Les obres afectaran tota la fàbrica, ja que es canviaran tots els plafons, els vídeos i es farà una nova museografia. També, l’espai on havia estat ubicat l’EmpordàNA’T acollirà una nova sala dedicada a alimentació. En aquest sentit, el nou projecte, expliquen des del museu, «és encarar-se més, a part de la ciència i la tècnica, a temes més actuals en alimentació». La remodelació no aturarà l’activitat al centre que es mantindrà obert al públic.
Aquests treballs de rehabilitació museogràfica arriben després d’anys elaborant el Pla Estratègic -obligat dins el marc Pla de museus 2030- i, dins aquest, el Pla de Públics. Ho farà possible els fons europeus Next Generation rebuts per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries: un total de 785.084 euros amb els quals es finança el cent per cent del projecte.
Nadal als Museus
D’altra banda, amb motiu de les festes, l’Ecomuseu se suma a la campanya Nadal als Museus, que impulsa la Xarxa de Museus de Catalunya i que engloba vint-i-sis museus catalans, i ha recuperat el racó familiar on es duran a terme diferents activitats fins a Reis: des de retallables a jocs de taula. També, els infants poden decorar l’arbre de Nadal. A més, alumnes de l’Escola d’Art d’Olot han dissenyat el cartell de la campanya i un llibret que han adaptat a cada un dels museus i que és una mena de joc de pistes dirigit al públic infantil.
