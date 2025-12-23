Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
"Gordo" Nadal EmpordàBenzineres TramuntanaDirecte Loteria NadalSoledat per NadalComprovar premis Loteria de Nadal
instagramlinkedin

Sons del Món

Lax'n'Busto actuarà a la Ciutadella de Roses el 2026 dins la gira del 40è aniversari de la banda

El concert formarà part del pograma del festival Sons del Món

Els Lax'n'Busto en una imatge promocional

Els Lax'n'Busto en una imatge promocional / ACN

ACN

Cesc Núñez

Barcelona

Lax'n'Busto actuarà l'1 d’agost del 2026 a la Ciutadella de Roses dins la gira amb què commemora els 40 anys de la banda. L'espectacle formarà part d'un nombre limitat d'actuacions previstes per a l'any vinent, i serà dins del programa del festival Sons del Món. Les entrades es posen a la venda aquest dimarts a les set de la tarda a través del web del festival.

El xou de Lax'n'Busto se suma als concerts ja confirmats per l'organització del festival empordanès de Pablo Alborán i Sergio Dalma, que actuaran igualment a la Ciutadella de Roses. Alborán presentarà el disc KM0 el 25 de juliol, en l’única actuació prevista a Catalunya durant l'estiu, mentre que Sergio Dalma oferirà els temes del nou disc Ritorno a via Dalma.

Notícies relacionades i més

La banda Lax'n'Busto, formada per Pemi Fortuny, Jimmy Piñol, Pemi Rovirosa, Jesús Rovira, Cristian Gómez Montenegro i Eduard Font, tornarà als escenaris el 2026 amb una gira de concerts de format limitat. El repertori inclourà cançons representatives de la seva trajectòria.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
  2. Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II
  3. Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
  4. VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
  5. “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
  6. Les últimes pluges obliguen a tancar dos passos a Figueres
  7. La Loteria de Nadal reparteix 350.000 euros a l'Alt Empordà
  8. La recomanació dels Mossos per a aquest Nadal: 'ser desconfiats' per l'increment d'estafes

Joan Carles Alba, director de Pimes de BBVA a Catalunya: "Fins a l’octubre, hem incrementat un 17% el nou finançament a pimes i empreses"

Joan Carles Alba, director de Pimes de BBVA a Catalunya: "Fins a l’octubre, hem incrementat un 17% el nou finançament a pimes i empreses"

Homenatge a Xevi Costa i Agustí, referent de vocació i rigor en el món educatiu de Figueres

Homenatge a Xevi Costa i Agustí, referent de vocació i rigor en el món educatiu de Figueres

El cas de l’Oriol, un adolescent que pateix una malaltia rara que podria revertir-se a partir del 2026

El cas de l’Oriol, un adolescent que pateix una malaltia rara que podria revertir-se a partir del 2026

El pla de Rodalies ha executat un 72% dels 3.500 milions previstos

El pla de Rodalies ha executat un 72% dels 3.500 milions previstos

Figueres perd l'empresari Fèlix Jaume, soci número 1 de la Unió i el Cercle Sport

Figueres perd l'empresari Fèlix Jaume, soci número 1 de la Unió i el Cercle Sport

Lax'n'Busto actuarà a la Ciutadella de Roses el 2026 dins la gira del 40è aniversari de la banda

Lax'n'Busto actuarà a la Ciutadella de Roses el 2026 dins la gira del 40è aniversari de la banda

Moeve Fútbol Zone va tancar l’any amb Javier Tebas com a protagonista

Sònia Colomo i Eloi Miquel a la "Ruta de los Seismiles", a l'Argentina

Sònia Colomo i Eloi Miquel a la "Ruta de los Seismiles", a l'Argentina
Tracking Pixel Contents