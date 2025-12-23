Tradicions
L’infern d''Els Pastorets' de Roses reneix amb un punt psicodèlic i amb marca d’autor
L'estudiant de Disseny i Arts a l’Escola d’Art d’Olot, Cristina Barroso, ha plantejat un disseny que impacta al públic
Les representacions van començar diumenge passat i es repetiran els dies 26 i 28 de desembre al Teatre Municipal de Roses
Jaume Sastre fa trenta anys que va començar a interpretar Els Pastorets amb el Grup de Teatre de Roses. L’any 2017 ja va passar a dirigir la companyia i també aquesta representació tradicional de Nadal. No va deixar de fer, però el personatge referent que l’ha marcat i pel qual, els més joves, ja el reconeixen, fins i tot, pel carrer: el de l’alcalde Borrego. De broma, diu, que potser l’arribaran a enterrar amb el gaiato, el bastó o garrot que porta a escena i que representa l’autoritat. Aquesta passió que sent pels Pastorets, que comparteix amb molta altra gent, té, segons ell, una explicació: «És una cosa que portes dins, i no saps per què, que t’empeny a tirar endavant malgrat la feina que suposa». A Jaume Sastre, que ja dirigeix a fills d’actors que havien començat amb ell, l’acompanyen molts altres fidels, d’edats ben variades, que aquest diumenge passat ja van pujar a l’escenari del Teatre Municipal de Roses per regalar al públic la primera de les tres representacions d’una tradició única de casa nostra.
Enguany, els actors que donen vida als Pastorets seran una vuitantena, una xifra una mica inferior a la d’anys anteriors. La direcció s’ha trobat que algunes famílies, que feia molt temps que participaven, s’han pres un temps de descans. Tot i que hi ha hagut noves incorporacions no s’han equilibrat les balances. «Això vol dir que la tradició està viva», reflexiona Sastre. Aquesta minva, però no modifica el resultat: «El format dels Pastorets a l’engròs el pots mantenir perquè el que fas és bellugues i bascules, vas adaptant amb el que tens i amb el que hi ha, aquesta és la dificultat». L’avantatge és que l’obra no varia, tampoc el decorat, l’attrezzo o el vestuari. Això permet concentrar els esforços en la part interpretativa, és a dir, en els actors i actrius que li donaran vida i que li dediquen moltes hores. Val a dir que els Pastorets és «una activitat molt familiar» i atrau famílies senceres. Jaume Sastre explica que agafen infants a partir de sis anys, sempre, però acompanyats d’un adult, el pare o la mare.
Joves amb ganes i motivats
Alguns d’aquests joves intèrprets han sorprès gratament el director qui l’any passat va començar una prova pilot amb mainada d’entre deu i onze anys «que tenien inquietuds» i els va donar un petit text de l’obra que, fins aleshores, no es deia. El resultat va ser tan bo que enguany ho ha potenciat oferint-li a més actors i actrius. «S’ho han agafat amb moltes ganes i estan molt motivats», assegura Jaume Sastre qui reconeix que, tot i que els assaigs dels caps de setmana són més llargs, compensa absolutament, ja que els ha permès reduir les edats dels participants que tenen text.
La novetat més visible d’aquest any la trobaran els assistents a l’escena de l’infern, perquè s’ha creat un fons d’infern nou de dalt a baix amb un disseny un punt psicodèlic. El repte l’ha afrontat una jove integrant dels Pastorets, Cristina Barroso, estudiant de Disseny i Arts a l’Escola d’Art d’Olot, qui es va dedicar a aquesta tasca durant unes quantes setmanes aquest passat estiu. La voluntat de la direcció és incorporar també alguna novetat vinculada al vestuari dels àngels amb l’objectiu «de fer més espectacular» el cel de la lluita entre àngels i dimonis.
Els Pastorets que porten a escena el Grup de Teatre de Roses és una versió dels Pastorets d’Olot amb text d’Antoni Molins i música d’Ignasi Rubió, i no altres versions com la de Folch i Torres, molt estesa arreu de Catalunya. Que siguin els Pastorets d’Olot va ser una tria personal de l’anterior director de la companyia, Ignasi Tomàs, qui, a l’hora de recuperar-los fa quaranta-tres anys enrere, va valorar el fet que no només coneixia molt bé aquesta obra sinó que es tracta dels pastorets més antics de Catalunya, tant a escala d’argumentació com de música, escrits l’any 1880. La representació que es fa a Roses també té el valor afegit que la música és en directe, interpretada des de fa anys per quatre músics professionals.
Després de la primera representació, que es va fer aquest diumenge passat amb una bona assistència de públic, principalment familiar, Els Pastorets del Grup de Teatre de Roses tornaran a pujar a l’escenari del Teatre Municipal aquest divendres 26 de desembre i diumenge 28 de desembre, a partir de dos quarts de set de la tarda. Molts anys enrere, quan les representacions encara es feien a la Sala Suf, les sessions eren el doble perquè l’aforament d’aquell espai era més reduït. El del Municipal, amb tot el muntatge desplegat, és d’unes tres-centes persones. El preu de l’entrada general, que ja es pot adquirir a rosescultura.cat, és de 10 euros i per als menors fins a 12 anys, la meitat, 5 euros.
