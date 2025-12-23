Homenatge a Xevi Costa i Agustí, referent de vocació i rigor en el món educatiu de Figueres
El centre social de Sant Jaume de Llierca es va omplir de gom a gom per recordar la seva trajectòria professional i vital
El 21 de desembre es va dur a terme un emotiu homenatge a Xevi Costa i Agustí al centre social de Sant Jaume de Llierca, el seu municipi natal. La sala es va omplir de gom a gom per recordar al que va ser mestre i director, recordat per la seva passió per l’educació, l'esport i el seu compromís ferm amb allò que considerava just i un rigor professional que el va convertir en un referent per a tothom. En l'acte hi van participar família, excompanys de professió i amics. Josep Maria Barnils, segon tinent d'alcalde de Figueres hi va assistir per entregar una placa a la família, en nom de l'Ajuntament de Figueres, agraint la seva tasca educativa a la ciutat.
La commemoració va estar plena d'actuacions musicals i parlaments de les persones que van formar part de tots els àmbits de la seva vida. Excompanys de feina, amics músics, amics futbolistes i per descomptat la seva família.
Xevi Costa i Agustí va dedicar tota la seva trajectòria professional al servei de l’educació pública. Mestre especialista en música, va exercir també com a director durant molts anys a l’escola Pous i Pagès de Figueres, entre els cursos 1998 i 2017, i posteriorment a l’escola Joaquim Cusí i Furtunet, del 2017 al 2023.
A l’escola Pous i Pagès s’hi va incorporar el curs 1998-99 com a responsable de l’aula de música. Ja des del curs següent va assumir el càrrec de coordinador d’informàtica, una de les seves grans passions, i va formar part activa de la comissió de festes. En aquest àmbit va destacar especialment per la seva tasca pionera: va organitzar l’aula d’ordinadors, va assessorar i formar el claustre i va impulsar la incorporació de la informàtica al currículum escolar, arribant a programar detalladament les sessions en uns anys en què molt poques escoles ho feien.
El seu domini de la informàtica i la seva afabilitat el van portar també a exercir com a formador de mestres en cursos del Pla de Formació de Zona del Departament d’Ensenyament. Entre els cursos 2000-01 i 2003-04 va continuar desenvolupant responsabilitats vinculades a l’àmbit tecnològic del centre.
El curs 2004-05 va iniciar la seva etapa com a director de l’escola Pous i Pagès, càrrec que va compatibilitzar durant anys amb l’especialitat de música i amb tasques de suport educatiu. Malgrat l’agressió que va patir l’any 2014 a la sortida de l’escola per part del pare d’un alumne, la seva vocació i sentit de la responsabilitat el van portar a continuar al capdavant de l’equip directiu fins al curs 2016-17.
Durant la seva direcció, va desenvolupar una feina excel·lent en un centre d’alta complexitat, amb una gran implicació en la millora de l’educació al barri d’El Culubret. Va dinamitzar nombroses activitats i va mantenir una estreta col·laboració amb les persones i entitats rellevants del barri. Paral·lelament, entre els anys 2011 i 2017, va formar part de la Junta Territorial de Directors d’Educació Primària dels Serveis Territorials d’Ensenyament de Girona.
L’any 2017 va arribar a l’escola Joaquim Cusí i Furtunet com a mestre especialista de música i va integrar-se immediatament a l’equip directiu com a secretari. Durant dos anys va conèixer a fons el funcionament del centre i va treballar braç a braç amb el director, Albert Blasco, de qui acabaria prenent el relleu l’any 2019, coincidint amb la seva jubilació.
L’homenatge ha volgut posar en valor no només la seva trajectòria professional, sinó també les seves qualitats humanes: la constància, el compromís, la defensa de l’educació pública i la capacitat de lideratge exercida sempre amb rigor i proximitat. Xevi Costa deixa una empremta profunda en la comunitat educativa de Figueres i en totes les persones que van tenir l’oportunitat de treballar i aprendre al seu costat.
