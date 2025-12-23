Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fèlix JaumePeix cap de CreusDani TorrentMitologia catalanaComprovar premis Loteria de Nadal
instagramlinkedin

Música

'El cant de la Sibil·la' pren vida a l’església de Cadaqués i a la basílica de Castelló d'Empúries

Es tracta d'un cant d’origen medieval amb melodies gregorianes que vaticina l’arribada de l’Apocalipsi i que s'interpreta per aquestes dates

La coral castellonina, davant el magnífic retaule d'alabastre de la Catedral de l'Empordà.

La coral castellonina, davant el magnífic retaule d'alabastre de la Catedral de l'Empordà. / @coralcastellonina

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Cadaqués/Castelló d'Empúries

El cant de la Sibil·la és un cant d’origen medieval amb melodies gregorianes que vaticina l’arribada de l’Apocalipsi. Aquesta representació paralitúrgica, que fins fa uns anys només s’interpretava a Mallorca i que, des del 2010, està protegida com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, es podrà escoltar aquest dissabte 27 de desembre, a les set de la tarda, a l’església de Cadaqués. La interpretació anirà a càrrec de la mezzosoprano Titón Frauca i de l’organista Pau Riuró.

Cadaqués no és l’únic poble empordanès on s’interpreta. També es farà, com és habitual per aquestes dates, a la basílica de Castelló d’Empúries, en aquest cas dimecres 24 de desembre, a dos quarts de dotze de la nit i de la mà d’Elena Timón, Ivan Joanals i la coral castellonina, sota la direcció de Martí Fontclara. Fa tres anys, en aquest mateix escenari, la Catedral de l'Empordà, es va poder escoltar el cor Francesc Valls, integrat per una dotzena de cantaires professionals, i el prestigiós organista Juan de la Rubia interpretar aquesta peça extraordinària, una vetllada que encara avui es recorda.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un veí de Roses mor en un accident a l'N-II al Far d'Empordà
  2. Mor Josep Cristina, exalcalde de Mollet de Peralada, en un accident de trànsit a l'N-II
  3. Alba Falgàs, la hortofructora ecològica de l'Empordà que triomfa a TV3: “Soc una dona pagesa compromesa i activa”
  4. VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
  5. La recomanació dels Mossos per a aquest Nadal: 'ser desconfiats' per l'increment d'estafes
  6. “L’augment de llicències per construir a Cadaqués pot posar en risc l’estètica i la identitat del poble”
  7. Les últimes pluges obliguen a tancar dos passos a Figueres
  8. La Loteria de Nadal reparteix 350.000 euros a l'Alt Empordà

L'èxit del concurs d'enllumenats de l'Olivar Gran anima l'Ajuntament de Figueres a estendre'l a altres barris

L'èxit del concurs d'enllumenats de l'Olivar Gran anima l'Ajuntament de Figueres a estendre'l a altres barris

'El cant de la Sibil·la' pren vida a l’església de Cadaqués i a la basílica de Castelló d'Empúries

'El cant de la Sibil·la' pren vida a l’església de Cadaqués i a la basílica de Castelló d'Empúries

L'Olivar Gran de Figueres lliura els premis del concurs d'enllumenats nadalencs

L'Olivar Gran de Figueres lliura els premis del concurs d'enllumenats nadalencs

L’infern d''Els Pastorets' de Roses reneix amb un punt psicodèlic i amb marca d’autor

L’infern d''Els Pastorets' de Roses reneix amb un punt psicodèlic i amb marca d’autor

Vuit de cada deu universitaris no han rebut formació en comunicació oral, competència laboral bàsica

Vuit de cada deu universitaris no han rebut formació en comunicació oral, competència laboral bàsica

Fisersa selecciona 1 vigilant de zones d’aparcament regulat (SARE) amb polivalència a cobrador/a grua i dipòsit

Fisersa selecciona 1 vigilant de zones d’aparcament regulat (SARE) amb polivalència a cobrador/a grua i dipòsit

Fisersa selecciona 1 peó de neteja viària

Fisersa selecciona 1 peó de neteja viària

El Govern prorroga els pressupostos davant la impossibilitat de començar la negociació dels del 2026

El Govern prorroga els pressupostos davant la impossibilitat de començar la negociació dels del 2026
Tracking Pixel Contents