Música
'El cant de la Sibil·la' pren vida a l’església de Cadaqués i a la basílica de Castelló d'Empúries
Es tracta d'un cant d’origen medieval amb melodies gregorianes que vaticina l’arribada de l’Apocalipsi i que s'interpreta per aquestes dates
El cant de la Sibil·la és un cant d’origen medieval amb melodies gregorianes que vaticina l’arribada de l’Apocalipsi. Aquesta representació paralitúrgica, que fins fa uns anys només s’interpretava a Mallorca i que, des del 2010, està protegida com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat, es podrà escoltar aquest dissabte 27 de desembre, a les set de la tarda, a l’església de Cadaqués. La interpretació anirà a càrrec de la mezzosoprano Titón Frauca i de l’organista Pau Riuró.
Cadaqués no és l’únic poble empordanès on s’interpreta. També es farà, com és habitual per aquestes dates, a la basílica de Castelló d’Empúries, en aquest cas dimecres 24 de desembre, a dos quarts de dotze de la nit i de la mà d’Elena Timón, Ivan Joanals i la coral castellonina, sota la direcció de Martí Fontclara. Fa tres anys, en aquest mateix escenari, la Catedral de l'Empordà, es va poder escoltar el cor Francesc Valls, integrat per una dotzena de cantaires professionals, i el prestigiós organista Juan de la Rubia interpretar aquesta peça extraordinària, una vetllada que encara avui es recorda.
