L'empordanès Dani Torrent obté a Nova York un dels premis més prestigiosos del món de la il·lustració
Es tracta de la Medalla d'Or de la Society of Illustrators Annual exhibition
L'il·lustrador empordanès Dani Torrent suma un nou reconeixement: acaba de guanyar la Medalla d'Or de la Society of Illustrators Annual exhibition de Nova York, una de les exposicions i premis més prestigiosos del món de la il·lustració. Ho ha aconseguit per les il·lustracions del seu llibre Un dia, dues setmanes, tres mesos..., publicat per Edicions Cal.lígraf. La Society of Illustrators Annual Exhibition de Nova York és una institució cultural fundada l'any 1901 a Nova York, dedicada a promoure l’excel·lència en la il·lustració. Cada any, aquesta entitat organitza l’Annual Exhibition, una exposició anual on es seleccionen les millors il·lustracions internacionals de l’any. Dani Torrent ha assegurat que aquest és un prque li fa "especial il·lusió pel fet que es reconegui als Estats Units la il·lustració feta i editada a l'Empordà". També, ha afegit, que "en un moment de regressió dels drets i de les llibertats, especialment pel què fa a la diversitat que es reconegui un llibre com aquest, amb un missatge de tendresa i comunicació com a lloc de salvació".
En els últims temps, l'obra de Dani Torrent acumula múltiples reconeixements internacionals. Recentment, pel cartell de Fires de Figueres va obtenir el premi de mèrit del festival HiiiBrand de la Xina i anteriorment la medalla d'or dels premis Illustration West de Los Angeles. A més, el juliol passat es va fer públic que, també pel llibre Un dia, dues setmanes, tres mesos... havia estat seleccionat per formar part de la shortlist dels World Illustration Awards 2025, un dels certàmens més prestigiosos del sector, organitzat anualment per l’Association of Illustrators (AOI), amb seu a Londres. L'any 2023, va obtenir el premi Poma d’Or de la Biennal d’il·lustració de Bratislava, considerat l'Òscar de la il·lustració infantil, per l’àlbum Viajes en trenes de primera clase.
