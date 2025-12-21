Art
L'artista empordanès Joanjo Bosk guanya el concurs de cartells de la Processó de Verges
Ho fa amb l'obra Sota la màscara inspirada en la figura del dansaire que realitza la Dansa de la Mort
La pintura es convertirà en la imatge oficial de la processó de l'any vinent
L'artista empordanès Joanjo Bosk acaba de guanyar el segon concurs de cartells de la Processó de Verges amb l'obra Sota la màscara, una pintura acrílica inspirada en un dels personatges més importants de la Processó: la figura del dansaire de la Dansa de la Mort. L'obra, que es convertirà en la imatge oficial de la processó de l'any vinent, "és una reflexió sobre la fugacitat de la vida i la presa de consciència del fet, on la persona, que s'amaga en el dansaire i sota la màscara, comparteix protagonisme amb l'icònic rellotge sense agulles". Aquesta obra de Joanjo Bosk passarà a formar part del fons de l’associació La Processó de Verges. A més, l’artista, que ha rebut un premi econòmic de 2.000 euros, realitzarà una tirada limitada d’obra gràfica. Aquest premi serà un incentiu més per a Joanjo Bosk, molt conegut com a cantautor, i qui ha engegat fa poc temps la seva faceta com a artista plàstic.
D'altra banda, el vot popular també ha reconegut l'obra Foc i funesta de Joaquim Sicart, un gouache sobre paper amb acabats digitals que representa una calavera i una dalla, embolcallades per flames vermelles, que simbolitzen destrucció i renaixement. L’estil sintètic transmet la força de la Dansa de la Mort i el seu missatge universal amb gran contundència gràfica.
Aquestes obres i la resta de presentades a concurs es poden veure en una exposició al Centre d’Art i Recerca de Ca La Rosa de Verges que resta oberta fins el diumenge 28 de desembre.
