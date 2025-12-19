Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Tarta Relena i l'escriptor Raül Garrigasait analitzen la influència clàssica en la creació contemporània, a l'Escala

Ho faran en una taula rodona a l'Alfolí de la Sal i l'acte neix fruit de la residència artística internacional feta al conjunt arqueològic d'Empúries, l'octubre passat

Les artistes Tarta Relena. / Mac-Empúries

Redacció

L'Escala

El passat octubre, el MAC-Empúries va acollir la segona edició de les residències artístiques internacionals que impulsa l’Institut Ramon Llull conjuntament amb el Festival Clàssics i la Direcció General del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Aleshores, s'hi van reunir el músic grec Giorgos Manolakis i el duet musical català Tarta Relena, que just per aquelles dates van ser guardonades amb el Premi Nacional de Cultura. La trobada va connectar artistes que comparteixen arrels musicals mediterrànies, i va permetre el contacte directe de Tarta Relena, que treballen l’èpica i la tragèdia gregues, amb Manolakis, un dels autors i intèrprets grecs del llaüt de Creta més reconeguts. Aquest divendres 19 de desembre, a les sis de la tarda, a l'Alfolí de la Sal, a l'Escala, tindrà lloc una taula rodona en la qual participaran el duet musical Tarta Relena i l'escriptor i president de La Casa dels Clàssics, Raül Garrigasait. Junts valoraran la influència de la cultura clàssica en en els processos creatius contemporanis.

