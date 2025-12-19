ELECCIÓ SORPRESA
Estopa i Chenoa presentaran les Campanades a RTVE
El duo i la cantant acomiadaran el 2025 i donaran la benvinguda al 2026 des de la Puerta del Sol de Madrid arran de la baixa de Buenafuente i Sílvia Abril
Ricky García
La gran incògnita nadalenca de RTVE ja ha quedat finalment del tot aclarida. La direcció de la corporació ha decidit encarregar a la cantant i presentadora Chenoa i a Estopa, els germans de Cornellà de Llobregat, les tasques de presentació de les Campanades de la Nit de Cap d’Any d’aquest any, com a relleu d’última hora d’Andreu Buenafuente i Sílvia Abril, que van causar baixa a l’últim moment per malaltia del còmic.
«Això és el més important que m’han dit en la vida», va explicar David Muñoz en directe des de la Puerta del Sol, després que Pepa Bueno donés la notícia al Telediario, junt amb el seu germà Jose i la concursant de la primera edició d’Operación Triunfo. "Ho farem amb tota la il·lusió, perquè no hi ha cosa que m’hagi fet més il·lusió que això", va afegir l’artista català.
"Naturalitat"
Per la seva banda, la cantant va assegurar que aportaran "naturalitat" a una de les nits més importants de l’any. "Ens avenim i ens coneixem des de fa molt", va assegurar la presentadora. Per la seva banda, Jose va explicar que la seva missió serà "que la gent es mengi el raïm a temps" i que donaran "consells per no ennuegar-se", va fer broma.
D’aquesta manera, la cadena pública prepara una insòlita retransmissió dels últims minuts del 2025 i dels primers del 2026, amb la participació d’un trio de presentadors totalment inesperat, tot i que àmpliament justificat. La cantant, ja consolidada com a presentadora, ha sigut un rostre de referència de La 1 durant tot l’any com a conductora de The Floor i Dog house, tots dos amb bons resultats d’audiència. A més, acaba de tancar la seva segona edició com a rostre principal d’OT, a Prime Video.
Per la seva banda, Estopa corona un nou any d’èxits en la indústria musical després que el 2024 la corporació emetés un especial de Nadal amb el duo català. Per completar aquesta celebració, la cadena pública ha ofert als germans Muñoz debutar com a presentadors en l’últim gran moment televisiu de l’any.
Segons va saber Yotele, RTVE està dissenyant una nova proposta per a la nit del 31 de desembre del 2025, amb un espai específic que s’emetrà just després de l’especial protagonitzat per José Mota i fins a l’arrencada de la retransmissió de les Campanades, que també pretén convertir-se en un espai d’entreteniment.
L’any passat, La 1 ja va innovar amb la parella formada per David Broncano i Lalachus, que van aconseguir arrabassar el lideratge de la nit a Cristina Pedroche i Alberto Chicote.
- L'home trobat mort al riu Llobregat d'Empordà duia els pantalons i els calçotets abaixats
- L'emblemàtica pizzeria El Setrill d'Or de Figueres s'acomiada després de 50 anys
- Andorra 'persegueix' l'empordanès Maverick Viñales i Joan Laporta
- VÍDEO | La pluja de les darreres hores fa brollar com mai el salt de la Caula, a l'Empordà
- Una sèrie d'èxit a Netflix amb un protagonista marcat per la infantesa al Port de la Selva
- Fes les millors postres nadalenques per aquestes festes: Quatre receptes fàcils i ràpides
- Mor Joaquim Torrent, exalcalde de Sant Climent Sescebes i històric penyista del Barça a l'Alt Empordà
- Les obres del nou auditori de Castelló d'Empúries posen al descobert una joia arquitectònica amagada