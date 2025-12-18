Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Platillos i vins de l'Empordà per celebrar els dotze anys de complicitat entre Úrsula Llibres i la Fundació Rafael Masó, de Girona

La festa es fa aquest divendres 19 de desembre a la Casa Masó

Jordi Falgàs i Jordi Puig amb divuit dels llibres publicats.

Jordi Falgàs i Jordi Puig amb divuit dels llibres publicats. / Aniol Resclosa

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Lladó

Dinou llibres en dotze anys. Aquest és el fruit que ha sorgit de l'estreta col·laboració entre l'editorial empordanesa Úrsula Llibres i la Fundació Rafael Masó, de Girona. Rere aquesta relació, dues cares visibles: les del fotògraf Jordi Puig i l'historiador de l'art i director de la Fundació, Jordi Falgàs. Per celebrar aquesta relació tan fructífera i que ha ajudat a estudiar l'obra, la figura i l'entorn de Rafael Masó i el seu temps amb gran profunditat, han decidit organitzar una festa aquest divendres 19 de desembre, a les set de la tarda, a la mateixa Casa Masó, de Girona, on no hi faltaran platillos i vins de l'Empordà per ser degustats entre els assistents.

Els dinou títols publicats fins ara, alguns en català i altres en edicions bilingües, en català i anglès per donar-los més projecció, són: Athenea 1913: el Temple del Noucentisme (2013); Masó: arquitectura pública durant la Mancomunitat (2014); Retrats de medalla (2015); Art en el llibre: ex-libris del Modernisme i el Noucentisme (2015); De l’amor és lo jardí-Masó i els teixits (2016); Masó: interiors (2016); Els Masó: artistes i col·leccionistes (2017); La casa noucentista: arquitectura unifamiliar a Catalunya (1913-1932); Treballem per l’art: La Impremta Masó de Girona (1889-1992) (2019); El primer artista que vaig conèixer. Joan B. Coromina i Josep Pla (2019); L’Almanach dels Noucentistes (2021); Imatge & Poesia. Les poètiques de la modernitat (2022); Una llum noucentista: els vitralls de Masó (2022); Xavier Monsalvatje, en terra de gestes i de beutat (2023); Adolf Fargnoli (1890-1951) (2023); S’Agaró 1924-2024 (2024); Masó. Dibuixos. Drawings (2024) i Masó. Arquitectura industrial (2025). L'últim volum que tanca, fins al moment, la col·laboració és Dibuixos de mestres antics a la Casa Masó, de l'historiador de l'art, antiquari i galerista Artur Ramon, que acompanya l'exposició temporal del mateix títol que es pot admirar actualment a la Casa Masó. En aquesta mostra, la meitat dels dibuixos són de la Fundació Rafael Masó i l’altra meitat, de col·leccions particulars de Girona i Barcelona. Alguns s’exposen per primer cop.

TEMES

