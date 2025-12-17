Cinema
Una sèrie d'èxit a Netflix amb un protagonista marcat per la infantesa al Port de la Selva
Es tracta de Ciudad de sombras, un thriller dividit en sis capítols que reconstrueix la trama de la novel·la El Verdugo de Gaudí de l'escriptor barceloní Aro Sáinz de la Maza i amb la qual va iniciar la sèrie dedicada al policia Milo Malart
Molts són els detectius i policies marcats pels drames familiars. Aquests personatges, envoltats d'ombres i llums, són realment atractius dins el gènere de novel·la negra. L'escriptor Aro Sáinz de la Maza (Barcelona, 1959) ho sap bé gràcies a la sèrie que va crear ja fa uns anys protagonitzada pel policia, en aquest cas Mosso d'Esquadra, Milo Malart. Ara, la novel·la amb la qual va iniciar la sèrie, El verdugo de Gaudí, que inicialment s'havia titulat El asesino de La Pedrera (2012) ha fet el salt al món audiovisual de la mà de Netflix que l'ha transformat en una sèrie de sis capítols. L'estrena de Ciudad de sombras, com s'ha rebatejat la novel·la, ha tingut molt bona acollida entre l'audiència. Dirigida per Jorge Torregrossa, és protagonitzada pels actors Isak Férriz i Verónica Echegui, qui justament va morir l'agost passat essent aquest un dels seus últims treballs. Una de les singularitats d'aquesta sèrie, que conté un fort component psicològic, radica en el passat del protagonista, en la seva infantesa i adolescència al Port de la Selva, poble empordanès on és enviat d'infant per allunyar-se d'una situació familiar molt complicada. Aquesta, però el perseguirà sempre i el Port de la Selva, que també apareix a l'inici d'aquesta versió cinematogràfica, serà el racó on Milo Malart trobarà sempre el seu refugi.
El Verdugo de Gaudí, que es va rodar en diferents localitzacions de Barcelona, principalment, parteix de l'aparició d'un assassí en sèrie que lliga els seus crims a l'obra de Gaudí. El Verdugo de Gaudí va ser la primera novel·la de la sèrie, a la qual li seguiria el 2016 El ángulo muerto i el 2020, Dócil, que va rebre els premis Negra y Mortal 2020, el València Negra 2020 i el Tormo Negro 2021, tots per votació popular. El 2023 ja publicaria Malart, la quarta novel·la que tanca, fins ara, la sèrie que ha aconseguit un gran èxit entre els lectors i la crítica i que ha estat traduïda per l'editorial Actes Sud a França.
