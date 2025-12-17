Literatura
Quim Español, Pep Prieto i M. Àngels Cabré presenten els seus últims llibres a Figueres
Les presentacions es fan aquest dimecres i dijous a la biblioteca i l'Espai Cultural Bookman
L’arquitecte i escriptor gironí Quim Español (1945) visita la biblioteca de Figueres, aquest dijous a dos quarts de set de la tarda, per presentar la seva última novel·la, Virgil (Edicions de 1984), en conversa amb l’historiador de l’art, Enric Tubert. La novel·la, basada en bona part en fets reals i escrita amb una cadència vigorosa, planteja què fa un pacifista radical, el cirurgià jubilat Virgil Nóvak, quan envaeixen el seu país, en aquest cas, Ucraïna.
En una entrevista recent, Quim Español ha assegurat que "la novel·la planteja el món de la guerra com una sèrie de preguntes sense massa respostes. He intentat que el pols narratiu sigui vigorós i que el llibre fos una maquinària potent d’emissió de significats ambigus". Amb una prosa incisiva i evocadora, doncs, l’autor construeix una atmosfera paorosa, on cada decisió pot ser fatal i cada gest, un reflex d’humanitat o de barbàrie, i posa al descobert la cruesa de la guerra amb una novel·la que és un crit silenciós.
Caterina Albert i Pep Prieto
El dia abans d’aquest acte, en el mateix lloc i a la mateixa hora, M. Àngels Cabré presentarà Cartes a les amigues 1905-1965 (Pagès Editors), un llibre al qual li ha dedicat quatre anys de recerca i que recull la correspondència de Caterina Albert amb altres escriptores de la seva generació, però també més grans i posteriors. M. Àngels Cabré conversarà, en aquesta ocasió, amb Irene Muñoz, especialista en l’obra de l’escriptora escalenca.
D’altra banda, un altre autor que aprofita al màxim els últims dies de desembre per promoure la seva novel·la és Pep Prieto qui dijous 18 de desembre presenta a Figueres Rosita, novel·la amb la qual va obtenir el premi Prudenci Bertrana 2025. Prieto no estarà sol, sinó que l’acompanyaran l’enòloga empordanesa Anna Espelt i el llibreter gironí Guillem Terribas. L’acte es farà a les set de la tarda a l’Espai Cultural Bookman.
