Art
El Museu de Jaén exposa una completa retrospectiva del pintor Guerrero Medina, establert a l'Empordà
La mostra recorre seixanta anys de trajectòria de l’artista i es podrà veure fins al 6 de març
El Museu de Jaén exposa, des de fa un parell de setmanes, una retrospectiva molt especial: la que ha dedicat al creador local, José Maria Guerrero Medina, qui des de fa dècades viu a Torroellà de Fluvià. La mostra, que s’ha titulat Memoria y denuncia, ressegueix seixanta anys de trajectòria d’aquest artista, un reflex del seu compromís polític i de la seva extrema sensibilitat davant realitats i vivències col·lectives com han estat l’exili o, més recentment, la tragèdia viscuda a Gaza.
Aquesta gran exposició, que es pot visitar fins al 6 de març, és, per a Guerrero Medina, com un retorn a casa -ell va néixer a La Guardia de Jaén- i la possibilitat de mostrar-hi bona part de la seva producció molt marcada pel seu característic expressionisme figuratiu, la seva abstracció informalista i la seva distorsió única de la figura humana. Des del museu descriuen Guerrero Medina com "un pintor i escultor de llenguatge propi" i exalcen de la seva obra "la independència formal i conceptual que transcendeix modes i tendències, consolidant-se com una proposta plàstica singular, reconeguda pels crítics i col·leccionistes, tant a escala nacional com internacional". En aquests moments, a Peralada, a la galeria Sassa & Cacau, es pot contemplar algunes peces d’aquest creador, dins una exposició col·lectiva.
