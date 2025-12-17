Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Dermatosi nodularIntent assassinat FigueresIntercanvisCadàver la JonqueraRescatat Far d'Empordà
instagramlinkedin

Art

El Museu de Jaén exposa una completa retrospectiva del pintor Guerrero Medina, establert a l'Empordà

La mostra recorre seixanta anys de trajectòria de l’artista i es podrà veure fins al 6 de març

L’artista presentant l’exposició al Museu de Jaén amb responsables del museu i autoritats.

L’artista presentant l’exposició al Museu de Jaén amb responsables del museu i autoritats. / Museo de Jaén

Cristina Vilà Bartis

Cristina Vilà Bartis

Torroella de Fluvià

El Museu de Jaén exposa, des de fa un parell de setmanes, una retrospectiva molt especial: la que ha dedicat al creador local, José Maria Guerrero Medina, qui des de fa dècades viu a Torroellà de Fluvià. La mostra, que s’ha titulat Memoria y denuncia, ressegueix seixanta anys de trajectòria d’aquest artista, un reflex del seu compromís polític i de la seva extrema sensibilitat davant realitats i vivències col·lectives com han estat l’exili o, més recentment, la tragèdia viscuda a Gaza.

Aquesta gran exposició, que es pot visitar fins al 6 de març, és, per a Guerrero Medina, com un retorn a casa -ell va néixer a La Guardia de Jaén- i la possibilitat de mostrar-hi bona part de la seva producció molt marcada pel seu característic expressionisme figuratiu, la seva abstracció informalista i la seva distorsió única de la figura humana. Des del museu descriuen Guerrero Medina com "un pintor i escultor de llenguatge propi" i exalcen de la seva obra "la independència formal i conceptual que transcendeix modes i tendències, consolidant-se com una proposta plàstica singular, reconeguda pels crítics i col·leccionistes, tant a escala nacional com internacional". En aquests moments, a Peralada, a la galeria Sassa & Cacau, es pot contemplar algunes peces d’aquest creador, dins una exposició col·lectiva.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents