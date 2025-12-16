Cinema
'Romería', 'Sirat' i 'Sorda', favorites dels premis Gaudí
Ángela Cervantes, Maria Rodríguez Soto, Miriam Garlo i Nora Navas opten al premi a la millor actriu protagonista, mentre que Álvaro Cervantes i Mario Casas, entre d’altres, competeixen pel guardó masculí
Rafael Tapounet
Romería, de Carla Simón, i Sirat, d’Oliver Laxe, encapçalen, amb 13 i 12 nominacions, respectivament, la carrera de la 18a edició dels premis Gaudí, que tindrà el desenllaç el 8 de febrer en una gala al Gran Teatre del Liceu. A diferència del que va passar l’any passat, quan El 47 i Casa en flames van acaparar les candidatures, en aquesta ocasió les produccions en català han quedat una mica relegades, tot i que cal destacar el reconeixement que han obtingut Estrany riu, debut en el llargmetratge del jove barceloní Jaume Claret Muxart, i Frontera, la nova pel·lícula de la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català, Judith Colell, totes dues amb vuit nominacions.
Ha sigut la mateixa Colell la que s’ha encarregat d’obrir l’acte d’anunci de les candidatures amb un breu parlament en el qual ha qualificat d'"extraordinària" la collita de cine català estrenat el 2025. Jutjant pel nombre de nominacions, el fruit més distingit d’aquesta collita ha sigut Romería, la tercera pel·lícula de Carla Simón, directora que ja va guanyar el Gaudí al millor film amb Estiu 1993 i amb Alcarràs. En aquesta ocasió competirà en la categoria de millor pel·lícula en llengua no catalana i allà haurà d’enfrontar-se amb Sirat, que després de les seves dues candidatures als Globus d’Or està en plena campanya per colar-se també a la festa dels Oscars. Completen el quartet de finalistes en aquest apartat Sorda, d’Eva Libertad (una altra de les triomfadores de la jornada amb 10 nominacions), i Los Tortuga, de Belén Funes.
Per la seva banda, el premi a la millor pel·lícula (per a produccions rodades en català) se’l disputaran Estrany riu, Frontera, Esmorza amb mi, d’Iván Morales (amb cinc candidatures), Molt lluny, de Gerard Oms (també amb cinc), i Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera.
En les categories d’interpretació, Ángela Cervantes (per La furia), Maria Rodríguez Soto (Frontera), Miriam Garlo (Sorda) i Nora Navas (Mi amiga Eva) han sigut escollides per optar al premi a la millor actriu protagonista, mentre que Álvaro Cervantes (Esmorza amb mi), Manolo Solo (Una quinta portuguesa), Mario Casas (Molt lluny) i Sergi López (Sirat) són els finalistes per al guardó al millor actor principal.
Com ja estava anunciat, el premi d’honor Miquel Porter 2026 anirà a parar a l’actriu, directora i guionista Sílvia Munt.
