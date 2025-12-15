Literatura
Presenten el poemari pòstum de Juan Jesús Aznar a Roses
Es tracta d''El devenir de los días', un llibre que es converteix en una meditació universal sobre el pas del temps i la fragilitat de l'ésser
La biblioteca municipal de Roses acull la presentació del poemari pòstum de Juan Jesús Aznar, El devenir de los días (Cal·lígraf), aquest dilluns 15 de desembre. A l’acte, que es farà a dos quarts de set de la tarda, està prevista l'assistència i participació dels fills de l’autor, Pol, Gerard i Jan, i de l’editor de Cal·lígraf, Jaume Torrent.
En aquest llibre, que ha esdevingut tan especial i en el qual Juan Jesús Aznar va treballar els últims temps, l'autor converteix l’experiència personal en una meditació universal sobre el pas del temps i la fragilitat de l’ésser.
