Presenten el poemari pòstum de Juan Jesús Aznar a Roses

Es tracta d''El devenir de los días', un llibre que es converteix en una meditació universal sobre el pas del temps i la fragilitat de l'ésser

El periodista, escriptor i poeta, Juan Jesús Aznar.

El periodista, escriptor i poeta, Juan Jesús Aznar. / Conxi Molons

Redacció

Redacció

Roses

La biblioteca municipal de Roses acull la presentació del poemari pòstum de Juan Jesús Aznar, El devenir de los días (Cal·lígraf), aquest dilluns 15 de desembre. A l’acte, que es farà a dos quarts de set de la tarda, està prevista l'assistència i participació dels fills de l’autor, Pol, Gerard i Jan, i de l’editor de Cal·lígraf, Jaume Torrent.

En aquest llibre, que ha esdevingut tan especial i en el qual Juan Jesús Aznar va treballar els últims temps, l'autor converteix l’experiència personal en una meditació universal sobre el pas del temps i la fragilitat de l’ésser.

