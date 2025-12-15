Successos
El fill mitjà de Rob Reiner, principal sospitós del seu aparent homicidi, segons 'People'
El sotscap de la policia Alan Hamilton apuntava diumenge que, de moment, no buscaven ningú com a sospitós i recalcava que intentarien parlar amb tots els familiars possibles durant la investigació
Troben morts l’actor i director Rob Reiner i la seva dona Michele Singer
El director nord-americà Rob Reiner i la seva dona, la fotògrafa i productora Michele Reiner, van ser assassinats pel seu fill mitjà, Nick, segons assenyala la revista People, mentre que altres mitjans locals es limiten a indicar que la policia està interrogant un familiar proper en la seva investigació per aparent homicidi.
L’autor de clàssics com When Harry Met Sally… (1989) o The Wolf of Wall Street (2013) i la seva esposa van ser trobats morts diumenge al seu domicili de Brentwood amb ferides compatibles amb un apunyalament.
Segons la revista People, diverses fonts que han parlat amb membres de la família assenyalen com a culpable Nick Reiner, de 32 anys.
El diari Los Angeles Times afirma que un familiar està sent investigat en relació amb totes dues morts i filtra que al domicili de la parella no hi havia indicis que l’entrada a l’habitatge hagués estat forçada.
El Departament de Bombers de Los Angeles va rebre una trucada per una emergència mèdica a les 15.30 hora local (23.30 GMT) i, quan hi van arribar, es van trobar els cossos de Reiner, de 78 anys, i de la seva dona, de 68.
En una roda de premsa diumenge, el sotscap de la policia Alan Hamilton va apuntar que, de moment, no buscaven ningú com a sospitós i va recalcar que intentarien parlar amb tots els familiars possibles durant la investigació.
Estan previstes noves compareixences de les forces de l’ordre al llarg de dilluns.
Rob i Michele Reiner es van casar el 1989, el mateix any en què es va estrenar When Harry Met Sally…, i van tenir tres fills: Jake, Nick i Romy.
Nick va participar en el guió de Being Charlie, estrenada el 2015 i basada en els seus problemes d’addiccions. Parla d’un jove de 18 anys addicte a les drogues que, després d’aconseguir escapar d’un centre de rehabilitació, torna a casa.
