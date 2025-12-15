Recomanacions literàries
Els millors 'best-sellers' per regalar aquest Nadal
David Morán
Els camins del best-seller són inescrutables, així que potser un dia toca el Planeta de Juan del Val, aquest Vera, una historia de amor (Planeta. 20,80 €) embotit de literatura prepúber i erotisme de destrempada, i el següent el fenomen guerracivilista de David Uclés i La península de las casas vacías (Siruela. 24,70 €). Dues maneres oposades d’entendre la literatura comercial entre les quals hi ha un any de fulletons històrics, idil·lis adhesius i conspiracions, mai més ben dit, de novel·la. El curs va arrencar amb magnificència, amb sospitosos habituals com María Dueñas, Xavier Bosch, Ildefonso Falcones i Javier Cercas escombrant per Sant Jordi, i s’acomiada també en gran, amb Dan Brown i Ken Follett rivalitzant a les altures amb El último secreto (Planeta. 23,65 €) i El círculo de los días (Plaza & Janés. 23,65 €), respectivament.
‘La profesora’
Freida McFadden
Suma
20,90 €
Un dels fenòmens de la temporada: estirant el fil de La asistenta i les seves múltiples expansions narratives (El secreto de la asistenta, La asistenta te vigila i La boda de la asistenta), la doctora i escriptora Freida McFadden continua endinsant-se en el thriller fosc i addictiu amb La profesora. Un autèntic filó per als incondicionals dels secrets i les mentides.
‘La catastròfica visita al zoo’ / ‘La muy catastrófica visita al zoo’
Joël Dicker
La Campana / Alfaguara
18,90 €
Joël Dicker es va proposar escriure un llibre "per a lectors de 7 a 120 anys" i el resultat va ser un èxit colossal. Jugada rodona i investigació sense cadàver que transforma les desgràcies d’un grup d’estudiants en una reivindicació de la democràcia i la lectura.
‘La noia del llac’ / ‘La chica del lago’
Mikel Santiago
Rosa dels Vents / Ediciones B
23,75 €
Figura destacada de l’euskal noir, Mikel Santiago emprèn amb La noia del llac un nou viatge a través dels secrets de joventut i inventa un nou escenari guipuscoà per desenterrar una estranya mort i reflexionar sobre la voracitat de la indústria editorial.
‘Una dona de la teva edat’
Gemma Ruiz Palà
Proa
20,90 €
Gemma Ruiz Palàsubverteix el tabú i l’estigma de la menopausa amb una novel·la en què una escenògrafa novaiorquesa viatja a Venècia per rebel·lar-se contra el que s’espera d’ella i agafar les regnes de la seva vida.
‘Els tres mons’ / ‘Los tres mundos’
Santiago Posteguillo
Rosa dels Vents / Ediciones B
24,60 €
Tercera entrega de la saga en què Santiago Posteguillo s’ha proposat narrar la vida de Juli Cèsar, Els tres mons narra la conquesta de les Gàl·lies, l’exili del faraó Ptolemeu XII i les conjures i tensions que acabaran desembocant en la guerra civil romana.
‘Ande, ande, ande, la Mari Morena’
Megan Maxwell
Esencia
20,90 €
El títol espanta més que qualsevol malson de Stephen King, però un parell de setmanes és tot el que ha necessitat Megan Maxwell, alter ego literari de María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro, per dinamitar la llista dels més venuts amb un idil·li nadalenc ambientat a Porriño.
‘El murmuri del foc’ / ‘El susurro del fuego’
Javier Castillo
Rosa dels Vents / Suma
21,75 €
En la seva primera novel·la ambientada fora dels EUA, Javier Castillo viatja a Tenerife per seguir els passos del Mario, que rastreja paisatges volcànics a la recerca de la seva germana, a qui sembla haver-se empassat la terra o, pitjor, la lava.
