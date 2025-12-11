Arts escèniques
El teatre breu vol tornar a seduir Figueres
Quatre obres de petit format representades en diverses sessions i quatre espais de la ciutat són la base del festival Microaccions per amor que organitza aquest dissabte La Nau Oliva i l’Ajuntament
Onze anys fa que els responsables de La Nau Oliva de Figueres van imaginar un festival escènic de petit format repartit en diferents espais de la ciutat i integrat en sessions curtes i accessibles per a grups de públic reduïts. L’èxit va ser immediat. El secret, en part, residia en la singularitat i la qualitat de les propostes, en un format poc corrent, aleshores, i, en part, per la seva gratuïtat. En aquesta onzena edició, que tindrà lloc aquest dissabte 13 de desembre, entre les cinc de la tarda i les nou del vespre, s’espera repetir l’èxit de les anteriors convocatòries, ja que totes les places es van exhaurir al cap de poques hores d’oferir-se. Els espectadors que hi participaran aniran itinerant pels quatre espais escollits: Casino Menestral, Museu de l’Empordà, Biblioteca Fages de Climent i La Cate. Aquí, en el Cafè, tindrà lloc la festa de cloenda del festival amb la possibilitat de fer un most i gaudir d’un concert de Norfeu & Molina. A més, els organitzadors i Estrella Damm convidaran al públic a una cervesa.
Enguany, doncs, el públic podrà gaudir de quatre espectacles de petit format. A la biblioteca s’hi representarà Big Bang, una comèdia romàntica escrita i dirigida per Ivan Andrade i representada per Alba Juvany i Iuri Encesa. La peça evoca el primer amor, l’arribada de la maduresa i les contradiccions internes i externes del món actual.
A la Sala La Cate es representarà La píndola, de nou escrita i dirigida per Ivan Andrade, aquest cop interpretada per Luka Gordillo i Ramon Bonvehí. En aquest cas, és una comèdia distòpica que planteja si es pot ser feliç i sentir por al mateix temps.
Tragicomèdies i absurditat
Al Museu de l’Empordà, un altre dels espais del festival, s’hi representarà La bestia y yo, escrit i interpretat per Pau Salmerón i Joe Gómez, sota la direcció de Jaume Viñas. La peça, una tragicomèdia romàntica freaky, la protagonitzen Sofía i Hugo, una parella que navegarà per un mar de records enfrontant-se junts a l’últim episodi de la seva història d’amor amb final èpic. El quart i últim muntatge és Jolgorio que es podrà veure al Casino Menestral. Amb text i direcció de la companyia Close Friends, aquesta comèdia absurda que pren com a escenari un tanatori és interpretada per Marco Sanfilippo, Désirée Martínez i Lourdes Gordillo.
