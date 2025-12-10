NO ET PERDIS CAP NOTÍCIA!
Literatura
Presència empordanesa a la FIL, la Fira del Llibre de Guadalajara 2025, a Mèxic
Entre els més de set-cents escriptors que hi han desfilat destaca Elisabet Riera i Gabriel Ventura
La FIL, la Fira del Llibre de Guadalajara, a Mèxic, és considerada, pel sector editorial i pel volum de negoci, com una de les millors del món. Enguany, quan es celebra la 39 edició d’aquesta cita cultural internacional, la més destacada d’Iberoamèrica, Barcelona ha estat escollida com la ciutat convidada. Entre els prop de 750 escriptors participants també hi ha hagut presència empordanesa. Per una banda, l’escriptora i editora Elisabet Riera qui ha presentat el seu últim llibre, Els alats, i el poeta Gabriel Ventura qui hi ha impartit un taller amb el qual proposava una reflexió sobre els descobriments de la física quàntica a través de les invencions de la literatura, el cinema i les arts visuals.
