Necrològica
Mor Robe Iniesta, el líder d'Extremoduro, als 63 anys
Robe Iniesta és considerat una de les grans icones de la música espanyola
EFE
El músic extremeny Robe Iniesta, líder del grup de rock Extremoduro, ha mort als 63 anys, segons ha informat aquest dimecres la seva agència de comunicació en un comunicat.
"Avui, dia 10 de desembre de 2025, ens toca escriure la nota de premsa més trista de la nostra vida. Avui acomiadem l'últim gran filòsof, l’últim gran humanista i literat contemporani de llengua hispana, i el cantant les melodies del qual han aconseguit estremir generacions i generacions", han escrit en la nota publicada a la pàgina web, que no informa sobre la causa de la mort.
Segons han detallat, en els pròxims dies donaran a conèixer el lloc concret de Plasència i l’hora en què tindrà lloc l’homenatge per acomiadar l’artista.
El novembre de 2024, el vocalista i compositor d’Extremoduro i líder actualment de la banda Robe va cancel·lar d’urgència els concerts de comiat de la gira Ni Santos ni Inocentes després de ser diagnosticat d’un tromboembolisme pulmonar.
Tal com detallava el comunicat remès als mitjans arran de la suspensió dels concerts, aquesta afecció l’obligava a guardar "repòs absolut".
Després d’agrair a tota la gent que els va anar a veure "en aquesta gira tan bonica" i que tant van gaudir, Iniesta va garantir que "les ganes de tornar" no li les treia "res".
Robe Iniesta (Plasència, 1962) és considerat una de les grans icones de la música espanyola gràcies sobretot al seu paper fonamental com a vocalista i compositor d’Extremoduro des de la fundació del grup el 1987.
En més de 30 anys de carrera van publicar 11 àlbums d’estudi, cançons per al record gràcies a les seves lletres peculiars i vendes milionàries malgrat no haver-se alineat amb la gran indústria discogràfica, especialment al principi, amb fites per a la crítica com Agíla (1996) o La ley innata (2008).
El seu nou projecte, Robe, va iniciar la seva trajectòria discogràfica amb Lo que aletea en nuestras cabezas el 2015, molt ben valorat de nou per la crítica, al qual va seguir una etapa molt fructífera amb un directe (Bienvenidos al temporal, el 2018) i tres discos d’estudi més: Destrozares, canciones para el final de los tiempos (2016), Mayéutica (2021) i Se nos lleva el aire (2023).
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Figueres implantarà una àrea verda d'aparcament al barri del Ral·li Sud
- El Far d’Amazon (no d’Empordà)
- Precarietat i invisibilitat: alerten del nou mapa de la prostitució a l’Alt Empordà
- Les imatges de la Mitja de Figueres
- Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
- Expulsen de l'Estat dos agressors sexuals i un narcotraficant que complien condemna a la presó de Figueres
- Ens calen més immigrants?