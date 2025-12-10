Teatre
El Mago Pop compra els drets de 'Mar i cel' a Dagoll Dagom i el musical tornarà en un futur al Teatre Victòria
Antonio Díaz anuncia la creació dels Broadway World Europe Awards a Barcelona
Maria Aladern | Quim Vallès
El Mago Pop ha comprat els drets del popular muntatge Mar i cel a Dagoll Dagom i el musical tornarà en un futur pròxim, sense data encara, al Teatre Victòria després que la companyia digués adeu el 13 de juliol amb l’última funció de l'emblemàtic musical. Aquest és un dels anuncis que ha fet aquest dimecres l'il·lusionista Antonio Díaz en una roda de premsa a Barcelona, en la qual ha estat acompanyat per destacades figures internacionals com Helen Hunt, Aaron Paul, Mira Sorvino, David Henrie, Michelle Rodríguez, Paz Vega, Leonor Watling, Jon Kortajarena o Aitana Sánchez Gijón. El Mago Pop també ha anunciat la creació dels Broadway World Europe Awards a Barcelona i una gira mundial del seu espectacle per grans estadis.
“Mar i cel forma part de la memòria col·lectiva de Catalunya i, com a enamorat del teatre, no podia deixar que desaparegués”, ha dit l’il·lusionista a l’ACN en una atenció posterior a la presentació. Díaz ha explicat que és un honor per a ell prendre el relleu en aquest projecte que tant estima, i ha confessat que va sortir de la darrera funció plorant i tenint més clar que mai que calia allargar-li la vida.
En aquest sentit, ha apuntat que el clàssic ha de quedar tal com està, un convenciment que ha traslladat a Dagoll Dagom. “Té una qualitat increïble i res a envejar a produccions de Broadway. Es mereix que vinguin a veure’l de tot arreu del món”, ha assegurat l’artista, que ha afegit que vol que l’obra mantingui el segell de la companyia.
L’equip de Díaz, per la seva banda, aportarà el “risc financer, el teatre i el màrqueting perquè tingui la màxima projecció possible”. Pel que fa a la data de l’estrena del musical, el mag només ha dit que “calen uns anys” perquè aterri al Teatre Victòria.
Uns premis per donar visibilitat al teatre europeu
Una altra de les grans notícies que ha anunciat Antonio Díaz és la creació dels Broadway World Europe Awards, uns premis per donar visibilitat al teatre europeu amb seu a Barcelona. “El teatre no té el ressò de la música o el cinema. Per això hem impulsat, amb Broadway World, uns premis Tony a nivell europeu, per donar a conèixer les produccions dels principals països”, ha explicat. Això permetrà, segons el mag, facilitar el camí de moltes produccions fins a Broadway.
Està previst que la primera entrega d’aquests premis tingui lloc l’any 2026 a la capital catalana, i que comptin amb empreses internacionals que els retransmetin. “Estic convençut que serà un festival que creixerà molt i que es convertirà en referent a nivell mundial”, ha expressat.
Una gira mundial per estadis que acabarà a l’Spotify Camp Nou
L’il·lusionista de Badia del Vallès ha avançat també una gira mundial per estadis que començarà l’any 2027 i que no té data de tancament. Tot i que el projecte encara està envoltat de secretisme, ha anunciat que la primera parada d’aquest tour serà al Bernabéu, un estadi que, tot i ser culer, li fa “moltíssima il·lusió”. Just en aquest moment, ha irromput dalt l’escenari el president del FC Barcelona, Joan Laporta, que li ha retret que faci el que ha anomenat “un Figo”. Tot seguit, Díaz s’ha compromès a acabar la gira a l’Spotify Camp Nou.
Pel que fa a l’espectacle, el mag ha dit que li costa dormir de tan il·lusionat que està. “Fer un espectacle de màgia en un estadi és un repte molt gran perquè no s’ha fet mai. Hem de fer un espectacle que sigui capaç de commoure a 80.000 desconeguts en una nit, i amb la dificultat dels telèfons mòbils i d’estar envoltats per tots costats”, ha expressat. Amb tot, confia que serà “el millor espectacle que ha fet mai” i afegeix que, després d'una llarga gira, espera abandonar temporalment escenaris.
L’espectacle ‘Nada es imposible’, en exclusiva a Barcelona
A més, el Mago Pop ha anunciat que el seu espectacle Nada es imposible, amb el qual fa gairebé una dècada que està a l’escenari, es podrà veure en exclusiva al Teatre Victòria de Barcelona durant tres mesos a l’any.
A banda de les múltiples exclusives, l'acte ha comptat amb convidats de primer nivell nacional i internacional que plegats han fet un repàs de la trajectòria de Díaz i els projectes que ha impulsat al llarg dels anys, en especial el Teatre Victòria. Entre altres l'han acompanyat Helen Hunt, Aaron Paul, Mira Sorvino, David Henrie, Michelle Rodríguez, Paz Vega, Leonor Watling, Jon Kortajarena o Aitana Sánchez Gijón.
Després dels parlaments i abans que pugés dalt l'escenari el mag, l'artista Amaia, acompanyada d'un piano, ha tocat dues peces musicals per amenitzar l'espectacle.
A la presentació hi ha assistit també el president de la Generalitat, Salvador Illa, la consellera Eva Menor i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
