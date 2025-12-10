Novetat editorial
Un llibre ressegueix les ferides encara visibles de la Guerra Civil arreu del país
'Vestigis de la Guerra Civil. Memòria d’una guerra' d’Aure Farran es presenta aquest dijous 11 de desembre al Museu de l’Exili de la Jonquera
El 18 de juliol del 1936 va tenir lloc un cop d’estat militar que suposaria l’inici d’un llarg conflicte bèl·lic a Espanya, una guerra civil que va ser l’avantsala de quaranta anys de dictadura. La periodista Aure Farran Llorca (Barcelona, 1973) ha resseguit els llocs de Catalunya en què els efectes d’aquest conflicte encara són molt visibles. El resultat és el llibre Vestigis de la Guerra Civil. Memòria d’una guerra (Viena Edicions) que aquest dijous 11 de desembre, a les sis de la tarda, l’autora presenta al Museu Memorial de l’Exili, a la Jonquera, acompanyada del director, Miquel Aguirre. L’acte és d’accés lliure.
Un dels objectius d’aquest llibre, que es divideix en trenta capítols, és contribuir a difondre el fet històric més important i dramàtic que ha marcat la història col·lectiva contemporània del país amb un recorregut que permet fer memòria. Hi apareixen zones de rereguarda, llocs de combat com búnquers i trinxeres, ciutats que van patir bombardeigs, refugis vinculats a la defensa passiva, llocs on s’evoca la participació de brigadistes internacionals o localitats que van ser claus en l’evacuació de Catalunya i l’exili, com és el cas de Figueres i la Jonquera.
Llibres publicats
Aure Farran, que ha treballat en diversos mitjans de comunicació i col·labora amb el diari Ara actualment, és autora del llibre El patrimoni Unesco a Catalunya (Viena, 2023) i coautora amb Jordi Bes Lozano del llibre La Catalunya dels artistes (2022).
- CCOO demana tancar el Gran Jonquera els dies 1 i 6 de gener
- Figueres implantarà una àrea verda d'aparcament al barri del Ral·li Sud
- El Far d’Amazon (no d’Empordà)
- Precarietat i invisibilitat: alerten del nou mapa de la prostitució a l’Alt Empordà
- A partir de quina edat un nen pot quedar-se sol a casa a Espanya? Això és el que diu la llei
- Les imatges de la Mitja de Figueres
- Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
- Expulsen de l'Estat dos agressors sexuals i un narcotraficant que complien condemna a la presó de Figueres