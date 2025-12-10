Cultura
Figueres Escena impulsa dos cicles dedicats a l'habitatge i a Shakespeare
La programació cultural de la ciutat pel 2026 inclou 200 activitats, amb una programació escènica que inclou títols com "Gegant" i "Göteborg"
Figueres comptarà l’any vinent amb una programació cultural que recull 200 activitats culturals que principalment giren al voltant de les arts escèniques, la música i les exposicions. Presentada el 9 de desembre a l’Auditori dels Caputxins de la ciutat, la programació que tindrà lloc entre el gener i el juny vinent destaca pel que fa a la setantena de propostes escèniques i musicals, amb dos grans eixos temàtics, l’habitatge i Shakespeare.
El cicle Cases d’algú portarà Llogatera de Júlia Truyol, que aborda la crisi de l’habitatge; Objetos extraños hablando cosas sin sentido d’Artistas Salchichas, que parla del paper emocional de la casa; o una xerrada amb creadors escènics que han tractat aquesta temàtica en els seus espectacles, entre altres.
L’altre eix de la temporada és l’obra de William Shakespeare, amb un cicle que convida a reflexionar sobre la seva vigència. Entre les propostes programades hi ha Casting Lear, d’Andrea Jiménez, una revisió contemporània del Rei Lear; Cimbelí, amb la companyia Parking Shakespeare, que també oferirà un taller gratuït; i Hamlet.02, amb Enric Cambray, programat per La Cate. El cicle, a banda d'altres activitats, també inclou una xerrada amb el traductor Joan Sellent i el periodista Oriol Puig Taulé sobre els reptes de traduir Shakespeare avui.
Grans produccions, dansa i música
El Teatre Municipal el Jardí acollirà algunes de les grans produccions teatrals de la temporada, com Gegant, amb Josep Maria Pou; La corona d'espines, de Josep Maria de Sagarra, produïda pel Teatre Nacional de Catalunya; Göteborg, amb Roger Coma i Maria Molins; i Una festa a Roma, de Marc Artigau dirigida per Clara Segura. En un format més pròxim, el mateix espai presentarà Com es moren els ocells, del figuerenc Oriol Morales i interpretada pel també figuerenc Joan Marmaneu.
Dins la dansa, destaca Faula de la coreògrafa Roser López Espinosa; Giselle del Ballet de Barcelona o La consagració de la primavera de Roger Bernat. També s’ha programat l’espectacle de circ multipremiat de l’acròbata Manel Rosés.
Pel que fa a la música, la temporada inclourà, entre altres, el concert simfònic de Judit Neddermann amb la GIO Symphonia, per celebrar el desè aniversari de trajectòria de l’artista; la nova gira del mític grup Sau; la presentació del nou disc de la cantautora Anna Andreu; la fusió de sons mediterranis amb influències àrabs i de jazz d’Oriol Marès & Talal Fayad Quartet; o la força i alegria amb ritmes llatins de les sis integrants de Las Karamba, que comptaran amb la col·laboració dels Planters de música ConArte.
Dins la programació familiar, s'hi inclou Gota, l'espectacle de Txema Muñoz; El fil invisible, el musical basat en el llibre de Míriam Tirado; o Fantasmes de Guerra de la companyia La Baldufa. El llibret de la temporada també inclou les estrenes de companyies locals com La Funcional, A Mossegades o Gatzara Teatre, la programació estable de La Cate i el Casino Menestral. Tres de les funcions, a més, seran accessibles i hi haurà servei de cangur en quatre funcions.
Com a novetat important pel que fa a la venda d’entrades, el dimecres 10 de desembre, el dia abans de l’inici de la venda oficial, es farà una venda anticipada exclusiva per a les persones que vulguin adquirir algun dels abonaments.
Exposicions i clubs de lectura
Pel que fa al Museu de l’Empordà, entre les activitats més destacades hi ha l’exposició Objectiu Meli: Meli&Melitó&Melicolor&FotoMeli, que ret homenatge al fotògraf figuerenc Melitó Casals, autor d’un arxiu de més de 100.000 imatges que retraten la segona meitat del segle XX i que es podrà veure també a la Sala d’Exposicions l’Escorxador i a la Casa Natal Salvador Dalí.
Tindran continuïtat altres propostes com Artistes convidades, amb Desenterrar és tornar de Nora Ancarola i Marta Marín-Dòmine; i Mirar, Parlar, Picar, una converses amb artistes i vermut que convertirà les sales del Museu en un espai de conversa entre públic i artistes com Jordi Mitjà, Tura Sanglas, Ignasi Blanch, Eudald de Juana, Estela Saez, Denys Blacker, Joan Casellas, Assumpció Mateu, Mònica Campdepadrós, Jordi Puig i Carme Sanglas.
De gener a juny tindrà lloc la novena temporada del cicle de conferències Històries de l’art, que arriba al seu cinquè any de trajectòria convertit en un espai de referència per a l’exploració de nous relats al voltant de l’art. Pel que fa a la Biblioteca Fages de Climent, continua l'aposta pels clubs de lectura, tertúlies amb escriptorsi xerrades que reivindicaran figures destacades culturals de Figueres o l'Alt Empordà.
