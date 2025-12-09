Festivals
Mama Dousha, Malifeta i DJ Trapella obriran la 14a edició del festival Ítaca amb la Santa Gresca a l'Escala
La platja de Riells acollirà de nou aquesta festa gratuïta que marca l'inici del certamen
Mama Dousha, Malifeta i DJ Trapella seran els encarregats d'obrir la 14a edició del festival Ítaca que es fa a l'Empordà, amb el concert gratuït de la Santa Gresca, que es fa des de 2019. De nou, la platja de Riells de l'Escala serà l'espai on l'espectacle que l'any passat va reunir més de 3.000 persones. Destaca el fet que Mama Dousha farà el primer concert de l'any a les comarques gironines estrenant cançons del nou disc que publicarà a principis del 2026. L'acompanyarà Malifeta valenciana que compta amb components de grups com Zoo o Pupil·les i que també presentarà el seu nou treball en directe des de la platja de Riells. A l'arrencada de l'Ítaca 2026 també hi haurà DJ Trapella que posarà fi al concert de la Santa Gresca.
Els barcelonins Love of Lesbian encapçalaran la nit del divendres 19 de juny, en l'únic concert a les comarques gironines que faran el 2026 i un dels pocs que es podran veure a Catalunya. Compartiran jornada amb Sidonie, Dan Peralbo i el Comboi i Remei de Ca la Fresca, "en una combinació que promet una vetllada intergeneracional i vibrant", segons el festival.
El dissabte 20 de juny serà el torn de La M.O.D.A. ('La Maravillosa Orquesta del Alcohol'). El septet presentarà 'San Felices', el seu últim treball en l'únic concert que faran a les comarques gironines durant la gira del 2026. Compartiran escenari amb Carlos Ares i Hoonine.
Els 31 FAM s'afegiran al cartell de la revetlla, que ja compta amb artistes com Barry B i Cupido. Els sabadellencs debutaran a l'Ítaca amb el seu sisè disc, 'R31', un treball conceptual i autoeditat. Finalment, destaca la clausura del festival que anirà a càrrec d''Els Amics de les Arts' que tocaran a l'escenari de la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, el 5 de juliol.
Amb aquest nou avançament, el festival "referma l'aposta per propostes emergents i escèniques amb caràcter, en una programació que combina experiència col·lectiva, qualitat artística i entorns privilegiats".
Les entrades i abonaments ja estan a la venda i es poden comprar a la web oficial del festival.
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- Narcís Bardalet, forense: 'Les primeres a veure Dalí embalsamat van ser unes putes
- Les dones de Lladó confeccionen un arbre de Nadal amb 2.600 peces de ganxet
- El Far d’Amazon (no d’Empordà)
- Anna Palou, nova directora mèdica de l’Hospital de Figueres
- Darnius recupera els 601 veïns després d’anys: “Ningú sap donar-ne cap raó”
- Les imatges de la Mitja de Figueres
- La Mitja de Figueres bat rècords amb 1.200 participants en una novena edició marcada per l’ambient dalinià