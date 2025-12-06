Entrevista | Christoph Müller Enginyer i editor del llibre 'Verrat 1933'
Christoph Müller: “Comprendre els fets del 1933 a Alemanya és crucial per reconèixer el nostre present”
La creació d’una obra símbol de la destrucció cultural perpetrada pels nazis va empènyer a aquest enginyer suís a editar el llibre 'Verrat 1933', on recupera la seva història familiar marcada pel nazisme
L'artista Ralph Bernabei transforma un escriptori neobarroc en una obra d'art que simbolitza la destrucció del nazisme
Quan va sorgir la idea d’aquest llibre i què el va motivar?
Fa quatre anys, durant unes intenses converses amb Ralph Bernabei, va sorgir el concepte de transformar un escriptori en un símbol de la destrucció cultural perpetrada pels nacionalsocialistes l’any 1933. La intenció era que un llibre acompanyés aquest projecte, que il·luminés aquest punt d’inflexió en la història des de l’abans fins al després i el recordés vívidament.
La llavor, com ha dit, va ser la transformació d’un moble antic de la seva família. Com va viure aquest procés i què ha significat?
La decisió de "sacrificar" aquesta meravellosa obra d’art en la seva forma existent i transformar-la en un memorial simbòlic va requerir una reflexió dolorosa. Les intenses converses amb Ralph Bernabei, que ha estat amic nostre durant vint-i-cinc anys, van ser crucials en aquest procés. Com que hem estat testimonis de l’enfocament artístic responsable de Ralph Bernabei, sabíem que podíem confiar-li aquesta tasca amb tranquil·litat. El resultat ha superat les nostres expectatives. L’escultura és ara una peça central en la nostra vida quotidiana i representa el simbolisme esperat com a renaixement de l’escriptori.
Què trobarem a Verrat 1933? Una mirada al seu passat familiar, una reflexió sobre el que va passar?
El contingut del llibre es basa en la meva situació familiar amb personalitats extraordinàries (avi i pare) i les seves connexions en els períodes de temps descrits. La seva ètica humana i intel·lectual també m’ha influït, naturalment. Les explicacions relacionades amb la família estan integrades en el desenvolupament extern i tenen com a objectiu complementar i alleugerir el material factual descrivint experiències personals.
Ha escrit tot el que va viure i patir la seva família?
Dins dels límits d’allò que vaig poder discernir, he escrit sobre tot allò que m’ha semblat rellevant.
"És extremadament important que avui es desenvolupin contramesures polítiques adequades, per exemple, en defensa i en la lluita contra la ingenuïtat envers la propaganda ideològica"
Li va reforçar la seva postura crítica envers els totalitarismes?
Els esdeveniments històrics que vaig comentar i viure a casa dels meus pares van aguditzar la meva perspectiva.
Com veu l’actual auge de l’extrema dreta?
És innegable que avui dia s’estan produint esdeveniments que semblen tenir paral·lelismes sorprenents amb els esdeveniments descrits al llibre. Considero extremadament important que avui dia es desenvolupin contramesures polítiques adequades. Per exemple, en defensa, en la lluita contra la ingenuïtat envers la propaganda ideològica, entre altres.
En el llibre s’esmenten figures com Paul Klee, Stefan Zweig, Walter Benjamin i Käthe Kollwitz. Per què aquestes en particular?
Com descric detalladament abans de cadascun dels capítols, vaig triar aquestes personalitats perquè van entrar a la meva vida a través de les circumstàncies vitals del meu pare. Els considero persones significatives i polifacètiques que van ser exemplificats per la ruptura de la civilització l’any 1933, que va patir danys i destrucció. En aquest llibre tenen un caràcter veritablement simbòlic.
"'Sacrificar' una obra d'art i transformar-la en un memorial simbòlic va requerir una reflexió dolorosa"
Quina sensació li produeix que aquest llibre sigui una realitat?
És una gran satisfacció que aquesta obra s’hagi convertit en un escrit tan excel·lent, gràcies als molts i competents col·laboradors.
Quin missatge vol transmetre?
Vam tenir molta cura en desenvolupar el llibre per presentar el contingut de manera que la lectura fos el més interessant possible i no aclaparadora. Al nostre entendre, aquest tema és significatiu: comprendre els esdeveniments d’aquella època és crucial per reconèixer els desenvolupaments negatius del nostre present, de manera que avui es pugui reconèixer la necessitat de contramesures i prendre les accions adequades.
