Música
El grup altempordanès El Pot Petit supera els 400 mil oients a Spotify durant el 2025
Aquest any, les seves cançons han tingut 13 milions de reproduccions
El fenomen d'El Pot Petit, el grup familiar altempordanès, ha anat a l'alça a la plataforma Spotify durant aquest 2025. El grup ho ha confirmat amb un comunicat on ha compartit les dades resum d'aquest any a la plataforma: han tingut 407 mil oients, un 16% més, i han acumulat 13 milions de reproduccions a les seves cançons, un 18% més.
El Pot Petit s’ha convertit en un referent en la promoció de la cultura musical i en el foment de la llengua catalana des de les primeres edats. Ja acumulen més de 25 milions de reproduccions a YouTube, l'aplicació on tenen més presència, amb la seva cançó més coneguda, El lleó vergonyós, i s'apropen als 23 milions amb Els pirates.
El grup tancarà la seva exitosa gira El Gran Salt, que ja han vist desenes de milers d'espectadors, amb una estada final al Teatre Victòria de Barcelona amb setze actuacions entre el desembre i gener.
