Entrevista | Tania Hirte Coordinadora i comissària de Les Muses
Tania Hirte: "A Les Muses ara tenim una base, però també més exigència"
És la coordinadora de la mostra d'art contemporani Les Muses de l'Escala des dels seus inicis, un festival d'art participatiu que obre portes aquest dijous 4 de desembre
Tania Hirte (Romania, 1999), coordinadora i comissària de la mostra d'art Les Muses de l'Escala, desenvolupa diferents projectes vinculats a l'art, la música i la cultura. La quarta edició d'aquest festival d'art obre portes aquest dijous 4 de novembre i fins diumenge.
Com van valorar l’última edició de Les Muses?
L’any passat va ser un puntal, en el sentit que es va consolidar com a festival, com a trobada i ja la gent ho coneix i ho espera, hi ha aquesta anticipació. I, a partir d’això, intentem continuar igual o millor que l’any passat. Es nota que ara ja tenim una base, però també hi ha més exigència, intentem fer les coses millor, que hi hagi més professionalitat i estructura i tot el que sembla que ja has conquerit, et porta a conquerir altres coses.
Les Muses inclou activitats molt variades i entre elles algunes dedicades a l’art tèxtil. Una d’elles, un taller de fibres vegetals.
Aquesta pràctica va lligada amb la memòria històrica de l’Escala i de les pràctiques de fa molt temps que acaben sorgint i es veuen des d’un altre punt de vista.
Parla del concepte memòria. En quin sentit?
L’Escala té aquesta aura, ha acollit a molts artistes. És un lloc tocat pel vent que desperta la creativitat i això fa eco en el present.
Un dels valors de Les Muses és haver fet visibles a molts artistes que, potser, molta gent no coneixia. Una grata sorpresa.
Òbviament, acollim molts artistes del voltant perquè participen de l’Escala a la seva manera i en volen formar part. Cada any busquem varietat en l’obra, però jo també estic bastant sorpresa, en aquest sentit.
- Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
- Dídac Lee: “L’Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
- El Consell de Ministres aprova licitar les obres per duplicar la variant de Figueres per 98,8 milions d'euros
- Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
- Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
- Les Jornades sobre el Patrimoni del Conflicte de Figueres posen l’accent en obrir el penal del Castell per a fer pedagogia
- Front comú en defensa de la pesca catalana davant les restriccions de la Comissió Europea
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?