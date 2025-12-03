Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Literatura

Joan Manuel Soldevilla investigarà la relació de Cervantes i don Quixot amb l'Empordà

El catedràtic de Llengua i Literatura Espanyola ha obtingut la Beca Barcelona Crea 2025, dins la categoria Creació i investigació Miguel de Cervantes, dotada amb 6.000 euros

El catedràtic Joan Manuel Soldevilla, fotografiat a Figueres.

El catedràtic Joan Manuel Soldevilla, fotografiat a Figueres. / Cristina Vilà

Cristina Vilà Bartis

Figueres

El catedràtic en Llengua i Literatura Espanyola a l’institut Ramon Muntaner de Figueres, Joan Manuel Soldevilla, ha rebut la Beca Barcelona Crea 2025 dins la categoria Creació i investigació Miguel de Cervantes que concedeix l’Institut de Cultura de Barcelona. La beca suposa una aportació econòmica de 6.000 euros i ha de servir perquè Soldevilla desenvolupi una recerca per analitzar les relacions de Cervantes i don Quixot amb Figueres i l’Empordà. «Demostrarem que don Quixot era un entramuntanat», adverteix el catedràtic.

Joan Manuel Soldevilla té dues grans passions que desenvolupa amb intensitat: Tintín i l’obra magna de Cervantes, el Quixot. A ambdós els hi ha dedicat grans esforços al llarg dels anys. En aquest sentit, Soldevilla és autor de diferents treballs i estudis entorn l’obra de Cervantes que, any rere any, apropa als seus alumnes de batxillerat. Així, l’any 2016 el catedràtic ja va publicar Don Quijote en Barcelona. La ciudad imaginada i el 2020, Del Quijote a Tintín (Cal·lígraf), una reflexió-divagació que connectava els dos mons.

