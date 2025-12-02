Fundació Gala-Salvador Dalí
La Fundació Dalí impulsa el programa d'art i ciència 'Platform Dalí' amb cinc centres d'investigació de Barcelona
El projecte tindrà beques artístiques i residències i culminarà amb una exposició el 2029 amb Fundació 'la Caixa'
Sara Soteras
La Fundació Gala-Salvador Dalí ha impulsat un nou programa d'art i ciència sota el nom 'Platform Dalí', en col·laboració amb cinc centres d'investigació de Barcelona. Conformen el llistat el Barcelona Supercomputing Center, l'Institut de Ciències Fotòniques, l'Institut de Ciències del Mar, l'Institut de Física d'Altes Energies i el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona. Tot i partir de Barcelona, el programa, presentat aquest dimarts, aspira a tenir abast internacional amb artistes i científics globals. En declaracions a l'ACN, la directora de 'Platform Dalí', Mónica Bello, ha explicat que el 2026 iniciarà el programa anual amb beques artístiques i residències, i culminarà amb una exposició el 2029 en col·laboració amb Fundació 'la Caixa'.
L'objectiu del programa és consolidar-se com una iniciativa de "referència internacional", estenent la visió de Dalí, que tenia molta afinitat amb la ciència i va interessar-se pel desenvolupament científic i tecnològic. "Aquesta és la marca del programa", ha sintetitzat Bello.
Diàleg entre ciència i art
L'activitat iniciarà el 2026, científics, a través d’un programa anual que inclourà beques, residències d’investigació i creació, així com trobades als laboratoris i programes públics. Els centres col·laboradors acolliran i participaran en les propostes, tractant el diàleg entre les pràctiques artístiques i àrees de la ciència contemporània: les ciències de la vida, la física fonamental, la supercomputació, la investigació marina i la fotònica.
Entre els primers artistes becats i residents, s’inclouen l’artista mexicana Tania Candiani, coneguda pel seu treball que explora llenguatges visuals, tecnològics i sonors; el bailaor i coreògraf andalús Israel Galván; el col·lectiu català Taller Estampa, referent per la seva pràctica crítica amb les tecnologies digitals, i George Mahashe, artista i acadèmic que explora les relacions entre art, ciència i sistemes de coneixement i transmissió, particularment en el context de Sud-àfrica.
El projecte culminarà amb una exposició el 2029, que comptarà amb la col·laboració de Fundació 'la Caixa'.
- Quant cobra l'alcaldessa d'un poble de l'Empordà de 1.700 habitants?
- RÀNQUING | Les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- Dídac Lee: “L'Empordà és un lloc privilegiat per a crear i tirar endavant una empresa”
- Aquests alcaldes de l'Alt Empordà no han informat del seu salari
- Pino Delàs, ramader de Ventalló i membre d'Unió de Pagesos: 'Confiem en les mesures de bioseguretat però no volem pagar els plats trencats de la pesta porcina
- Bàscara surt de la llista de “municipis de risc” d’Hisenda després de 10 anys
- Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
- La Mitja de Figueres desperta la febre per córrer a l'Alt Empordà