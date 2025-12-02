Novetat editorial
Paco Pérez, xef del Miramar de Llançà, posa a l'abast cuinar bons arrossos a casa
El prestigiós cuiner empordanès acaba de publicar el llibre Arroces que inclou textos del crític gastronòmic Salvador Garcia-Arbós i fotografies de Francesc Guillamet i surt a la venda aquest dimecres 3 de desembre
Cuinar els millors arrossos a casa. Aquest és l’objectiu que es marca el xef empordanès Paco Pérez, ànima de la cuina del restaurant Miramar de Llançà, amb el nou llibre gastronòmic que acaba de publicar, Arroces. En casa (Planeta Gastro) en complicitat amb el periodista gastronòmic Salvador Garcia-Arbós, autor del text, i del fotògraf Francesc Guillamet qui s’ha encarregat de les imatges. Aquest llibre, que connecta amb la cuina tradicional i amb la gran cultura arrossaire al país, és el segon que aquests tres creadors fan junts per aquesta mateixa editorial. L’anterior va ser Cocottes. Cazuelas y cacerolas, publicat el 2018 i reeditat l’any passat, el primer llibre del xef empordanès dedicat a la cuina casolana i amb el qual volia incitar al lector a tornar a cuinar partint de «les receptes de sempre, sense contenir les receptes de sempre, perquè sempre i fàcilment es pugui cuinar alguna cosa nova», però, al mateix temps «convidant a ser creatiu en la cuina quotidiana».
Arroces. En casa
Autors: Paco Pérez (textos Salvador Garcia-Arbós i fotografies de Francesc Guillamet)
Editorial: Planeta Gastro
Pàgines: 216
Preu: 28 euros
L’arròs és un producte present a totes les gastronomies del món. Tal com recorda el mateix Paco Pérez, «l’arròs és aquest petit gra blanc, senzill i humil, capaç de captar tot allò que l’envolta, fins i tot l’aroma de l’aire, de la llar, de taules sense fi, de compartir, sempre assedegat per oferir-nos textures i sabors, que ens porten records». El xef confessa que en el Miramar de Llançà senten «molt amor per l’arròs, una connexió ancestral profunda, que ens el fa apreciar amb una mirada familiar, que ens obliga a conèixer-lo, a respectar-lo i ens ajuda a ser millors». Aquest llibre, afirma Paco Pérez, sorgeix de «l’obligació que senten de transmetre a les generacions futures l’ús i el respecte» cap a aquest producte. Arroces, que s’obre amb un pròleg del cuiner valencià, premi Nacional de Gastronomia 2019 com a millor cap de cuina, Ricard Camarena, és, segons el xef empordanès, «un llibre senzill, cuinat amb molt d’amor, per tenir-lo sempre al costat de la cuina, per utilitzar-lo sovint, rellegir-lo i embrutir-lo. Per enamorar-se d’ell i regalar-lo».
De la tradició a la creació
Al llarg de més de dues-centes pàgines, el lector trobarà un bon grapat de receptes d’arrossos del Miramar: algunes són la versió personal del xef de Llançà de receptes tradicionals mentre que altres són absolutament de creació pròpia, sempre fàcils de fer, com també ho són els arrossos contemporanis que ell crea. També hi ha un apartat per a les bases, els caldos i els arrossos. El volum surt a la venda a partir d’aquest dimecres 3 de desembre.
