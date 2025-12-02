Música
El cantant i músic Quim Mandado tanca la gira '40 anys de directes' a La Mirona, a Salt
Ho farà amb un concert el 23 de gener després d'una sèrie d'actuacions que l'han dut a recòrrer el país al llarg d'aquest any
El músic i cantant Quim Mandado té previst tancar la gira 40 anys de directes a la sala La Mirona, a Salt, el proper 23 de gener. Aquest és un espai especial per a ell, la sala que va veure néixer al grup LGP-Guardians l'any 2009. Com a curiositat, Quim Mandado no ha actuat encara en aquesta sala sota el seu nom i 23 de gener ho farà amb la banda al complet integrada pels seus dos fills Ferran Mandado (guitarra i veu), Guillem Mandado (bateria), Joan Cardoner (guitarra i veu), Sergi Camps, exteclista d'Amadeüs (teclats), Míriam Aguado, cantant de Moments (veu), la soprano Clara Valero (veu) i Marta Frigola (veu i harmònica).
Aquest concert a La Mirona arriba després d'un munt d'actuacions que l'han dut a recòrrer aquest any diferents punts del país. Ho ha fet sumant moltes col·laboracions: Pemi Rovirosa i Salva Racero de Lax n Busto, Joan Reig d'Els Pets, Jofre Bardagí de Glaucs, Mariona Escoda, Joan Lorente de Leds, Quimi Montañès de Legion, Xavi Lleixà de Motohits o Jordi Carles de Blast i XXL, entre d'altres. Després d'aquesta actuació a La Mirona, Quim Mandado, el mític cantant de Sangtraït, el grup de la Jonquera, ja treballa per una nova gira per l'any vinent.
