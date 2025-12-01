Art d'acció
Tres mirades contemporànies dialoguen amb l’imaginari dalinià, a Portlligat
La proposta, que va tenir lloc dissabte passat als jardins de la Casa Museu, a Cadaqués, va anar a càrrec de les artistes Azucena Momo, Isabel Banal i Mireia Coromina i forma part del cicle d'activitats entorn l'obra 'La Madona de Portlligat'
Els jardins de la Casa Museu Salvador Dalí a Portlligat van acollir, dissabte passat, tres accions artístiques coordinades per Marta Pol Rigau i dutes a terme per les creadores Azucena Momo, Isabel Banal i Mireia Coromina. Aquesta proposta, que formava part del programa d'actes i activitats que està duent a terme la Fundació Gala-Dalí entorn l'exposició La Madona de Portlligat. Una explosió onírica, prenia com a punt de partida aquest paisatge de Portlligat, "punt d'origen i de retorn", que el pintor figuerenc "va transfigurar en espai de revelació" tenint present tres eixos vitals per a ell: el mar, l’olivar i el vent. El resultat, una nova lectura a través d'aquestes tres accions contemporànies que en reactivaven la dimensió simbòlica i matèrica. A Ingràvida-2025, d’Azucena Momo, "el vent -força invisible i unificadora del moviment- es converteix en agent de connexió humana i còsmica, reactivant la dansa universal que travessa l’obra daliniana". A Collites, d’Isabel Banal, "l’olivera esdevé emblema de permanència i de memòria del lloc, un espai on la matèria vegetal conserva el rastre del temps i del treball humà des d’una mirada contemporània". Per tancar, a Amarar, de Mireia Coromina, "el mar s’articula com a llenç que evoca la idea de la finitud de la pintura i genera una línia de tensió que ja travessa moltes de les teles dalinianes, on l’aigua esdevé espai de projecció mental i de configuració de la forma". Com conclou Marta Pol, "aquestes tres mirades contemporànies dialoguen amb l’imaginari dalinià per explorar la relació entre natura, cos i esperit, i situar el paisatge de Portlligat com a espai viu de revelació i de creació".
- Quant cobra l'alcaldessa d'un poble de l'Empordà de 1.700 habitants?
- RÀNQUING | Les 25 empreses que més facturen a l'Alt Empordà
- Dels fogons de l'Empordà als Premis Ondas: el càtering que va conquistar els paladars de Terribas, Nierga, Clapés, Dolera i Wyoming
- Marine Le Pen a l’Alt Empordà
- Quant cobren els alcaldes i alcaldesses de l'Alt Empordà?
- Alerta per la desigualtat educativa: “Figueres necessita més centres oberts per a infants i joves en risc”
- La casa oblidada d’Àurea de Sarrà surt a la venda per 850.000 euros: un tresor en decadència a l’Alt Empordà
- Una nena de 9 anys revela després d’una xerrada del 25-N en una escola de Palma que el seu oncle la violava