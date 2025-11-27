Patrimoni
CREA Cadaqués impulsa noves visites guiades gratuïtes a la casa-museu de Joan Manuel Tajadura
Sota el lema 'La nostra història. Les nostres arrels', les visites a la Casa Ijalba estan pensades per a famílies, estudiants, centres educatius i persones interessades en el patrimoni d'aquest poble empordanès
Joan Manuel Tajadura preserva, des de fa dècades, la història de Cadaqués entre les parets de casa seva, coneguda com Casa Ijalba. Fa dos anys, l'associació cultural CREA Cadaqués ja va impulsar una sèrie de visites guiades a la casa-museu per donar a conèixer aquest patrimoni i les històries que Tajadura ha aplegat i investigat al llarg del temps. Un dels fons que conserva és, concretament, el del polític i periodista Frederic Rahola. Ara, CREA Cadaqués, sota el lema 'La nostra història. Les nostres arrels', ha decidit reactivar, novament, les visites guiades a la Casa Ijalba amb una nova exposició dedicada a Frederic Rahola. Seran visites concertades a través de les xarxes socials de la mateixa associació, de caràcter gratuït, amb grups reduïts, dirigides a famílies, estudiants, centres educatius i persones interessades en el patrimoni del poble.
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
- Reparen l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat de Figueres
- El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat