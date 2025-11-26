Art
Montse Capel convida a plasmar el desamor a través de la fotografia
L'artista i fotògrafa figuerenca imparteix un taller a Portbou on dos actors professionals recreen escenes d’una història d’amor impossible
Dos actors professionals, Alicia Lorente i Iván Hidalgo, es posen a la pell d’una parella que van compartir convivència i amor, però que ho van deixar. Al cap d’un any es retroben a Portbou per mirar-se per últim cop i reconèixer que l’amor segueix existint. Aquesta recreació en viu pels carrers de Portbou serà la base d’un singular taller fotogràfic L’últim adeu que ha ideat l'artista figuerenca Montse Capel «per arribar molt més als alumnes». El taller, amb una part teòrica que es fa en línia aquest dijous i una altra pràctica, en forma d’itinerari, dissabte per Portbou, l’organitza l’Agrupació Fotogràfica de Salt, amb la qual Capel ja havia col·laborat l’any passat tractant, en aquella ocasió, la sensualitat. Les inscripcions encara resten obertes fins aquest dijous al web de l'agrupació.
La voluntat de l’artista amb aquest taller és que «aprenguin a explicar emocions amb la càmera, no només fer fotografies sinó una narrativa emocional». En aquest cas, a través del desamor. L’artista recorda que «l’amor no només pot ser bonic, trist, difícil o platònic sinó a vegades impossible», però treballar-ho des de la fotografia «pot ser complicat perquè se sumen moltes emocions». Ella defuig el dramatisme i vol apropar-s’hi d’una «manera més adulta i sana». Per fer-ho cerca la inspiració en altra disciplina, la pintura, que ha influït molt a la fotografia o el cinema, i en l’obra Els amants del surrealista René Magritte qui «dona molta llibertat a interpretar-la a la teva manera».
Fer el taller a Portbou no és casual. «És l’últim poble, a tocar la frontera i això, de manera metafòrica, ho porto a l’amor que, a vegades, representa límits», admet Montse Capel. A Portbou, a més, cal sumar-li «la malenconia i la nostàlgia» que desprèn, un entorn que, segons Capel, ajudarà els participants a explicar-ho «des de la calma, la bellesa i la veritat».
Les localitzacions per on passarà l’itinerari i es desenvoluparà la història, que no està del tot tancada, estan pensades per treballar en grup i no fer-se nossa ni entre els participants ni entre els veïns del poble. El punt de partida serà Passatges, l’obra de Dani Karavan que homenatja a Walter Benjamin, “un lloc molt simbòlic”. D'aquí s'anirà fins a la Rambla i el passeig, on el grup es dividirà seguint als dos actors, per retrobar-se i concloure la proposta a la platja.
