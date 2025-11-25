Cinema
El Mume projecta un documental sobre Roser Rosés, la nena que va marxar exiliada a la Unió Soviètica
L'acte es fa aquest dimarts 25 de novembre als porxos de Can Laporta a la Jonquera i l'organitza el Museu de l'Exili
El Museu de l’Exili de la Jonquera (Mume) projecta el documental Roser Rosés, una nena de la guerra aquest dimarts 25 de novembre, a les 18 hores, als porxos de Can Laporta. L’acte, d’accés gratuït, comptarà amb la presència de l’autor de l’audiovisual Josep Puy i Eulàlia Vilaplana, filla de Rosés.
Roser Rosés i Senabre (Barcelona, 1926-2025) va ser una de les protagonistes de l’exposició Exiliades, el fils vermells entrellaçats que el Mume va produir sota el comissariat de Teresa Férriz i Felip Solé el 2023. A l’exposició es feia un perfil biogràfic de Roser Rosés que marxà cap a la Unió Soviètica l’any 1938 en una expedició de nens refugiats.
L’historiador Josep Puy va realitzar una entrevista en profunditat a la Roser Rosés que s’ha convertit en la base del documental Roser Rosés, una nena de la guerra. La veu de Rosés, i el seu testimoni lúcid, van resseguint l’itinerari i les vivències d’una nena que va marxar a l’exili amb només dotze anys. A través d’aquesta entrevista es van coneixent les diferents etapes de l’exili de Rosés: l’arribada a la Unió Soviètica, els primers anys d’adaptació, l’esclat de la segona guerra mundial i el posterior trasllat a l’Àsia Central, en concret a les terres de l’Uzbekistan. I després d’aquí Nova York, Mèxic i el seu retorn finalment a Catalunya.
Roser Rosés, abans de la seva mort, va ser una infatigable lluitadora per la memòria. Va deixar les seves vivències al llibre Trenes tallades. Records d'una nena de Rússia (Cal·lígraf, 2016) i va ser membre del Consell de Savis del Museu d’Història de Catalunya. El documental, doncs, es converteix en el seu darrer llegat i una excel·lent ocasió per escoltar la història de Rosés a través de la seva veu.
